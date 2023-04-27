28 апреля
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Жизнь

Цветущий среди снега и льда маральник показали на Алтае

Очевидцы засняли распустившиеся цветы маральника среди снежной непогоды, разыгравшейся на Алтае с 25 апреля.

"Цветение маральника" 2022.
"Цветение маральника" 2022.
Ирина Пергаева.

29 апреля состоится традиционный фестиваль «Цветение Маральника», который должен открыть летний туристический сезон. Но лето пока не торопится наступать.

Жители Алтая шутили, что на фестивале — в качестве развлечения — придется лепить снеговика на скорость.

Напомним, что снегопад засняли на «Бирюзовой Катуни» в Республике Алтай 25 апреля. Снег не растаял сразу и задержался в регионе.

Ранее аномальный снегопад засыпал Алтайский край и Республику Алтай 15 апреля и шел несколько дней подряд.

Как прошел фестиваль в 2022 году:

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