Вырубило свет в городе и “пошатало” дома. Каким было мощное землетрясение в Камне-на-Оби и что о нем вспоминают люди

15 февраля 1965 года в Камне-на-Оби произошло землетрясение магнитудой 7 — почти такое же мощное, как у Кош-Агача в 2003-м. Altapress.ru вспоминает, как во всем городе отключился свет и дома трещали по швам, а первые статьи в СМИ о землетрясении появились лишь через полтора месяца после него.