Вам «оба» или «обе», а может просто «об»? Почему реку Обь назвали именно так и при чем тут иранцы

По одной из версий, имя реки Обь связано со словом «обе» — две. Так, эту версию поддерживает историк Данил Дегтярев. При этом краевед считает, что под «обе» имелись ввиду не Бия и Катунь, о которых «русские в XIV веке не знали», а два русла Оби в низовьях — Обь и Малая Обь.