Побег с каторги, пуля в грудь. Чем в Барнауле когда-то «отличился» вор-рецидивист — Степан Красноусов

- В 1911 году в доме на Большой Тобольской улице жила семья гласного городской думы Александра Спасского. 6 июля из спальни Спасских похитили две шкатулки: там были часы с золотой цепью, кольца, браслет и дамское платье.
- Эту кражу через окно провернул барнаульский вор Степан Красноусов. Почти 10 лет он был грозой окрестностей. Украденные вещи Красноусов распродал: часы с цепью — Александре Никитиной с улицы Большой Олонской, золотую брошь — Марии Свинцовой с Луговой.
Здание Городской думы: построено в 1914-1916 годах по проекту архитектора И. Ф. Носовича.
Барнаул. Юбилейные даты.
- Позже в постели у матери Красноусова милиция нашла две клеенчатые скатерти. Кому они принадлежали — неизвестно. Сама женщина говорила, что сын принес их неизвестно откуда. В тот раз улики не помогли поймать преступника.
- В 1913 году Красноусов с соучастником ограбили магазин Полякова. В этот раз их поймали и сослали на каторгу на 10 лет. Но в том же году Красноусов сбежал в Барнаул.
- Спустя четыре года Степан Красноусов снова «отметился»: проходил по делу об убийстве оптового скупщика припасов, но так и не был задержан.
Вид на Гору, Барнаул.
Барнаул. Юбилейные даты.
- В 1919 году в Центральном кредитном союзе произошла кража: были данные, что в ней участвовал Красноусов. В тот же день милиция задержала того, кто укрывал преступников. Позже на Томской улице, между Прудскими переулками, уже поймали самого Красноусова.
- Во время задержания Красноусов выстрелил в одного из агентов, но промахнулся. Самого же преступника ранили в грудь и отправили в тюремную больницу. Выжил ли тогда Степан Красноусов — неизвестно. После того, как красная партизанская армия взяла Барнаул, документы уголовного розыска исчезли.
Барнаул, улица Короленко. Где-то здесь, поблизости от Покровского собора, во время ночной облавы 1919 года тяжело ранили барнаульского грабителя Степана Красноусова.
vk.com/alex_chelombitko
- Оружия при Красноусове во время задержания не нашли: в последний момент он его выбросил. Но в ходе расследования у него обнаружили вещи семьи Черепановых, чьи тела ранее обнаружили на Бельмесевских лугах.
По материалам краеведа Алексея Челомбитко.
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