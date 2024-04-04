5 апреля
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Дорога из цветов, чучела тигров, меню замечаний. Чем запомнился приезд сына Александра II в Барнаул

В 19 веке в Барнаул посетил Владимир Романов. Люди съезжались с поселков, чтобы посмотреть на царскую особу и усыпали путь кортежа цветами, а сам князь высоко оценил местный театр и тигров. Да — он был большим эстетом.

Въезд княза Владимира Романова в Тюмень во время сибирского путешествия 1868 года, с картины И. Калганова.
Въезд княза Владимира Романова в Тюмень во время сибирского путешествия 1868 года, с картины И. Калганова.
vk.com/alex_chelombitko
  • В 1868 году неподалеку от Барнаула огромная толпа с криками «ура» встречала кортеж третьего сына императора Александра II — Владимира Романова. Он отправился в ознакомительное путешествие по России и заглянул в город. К приезду царской особы барнаульцы устроили на Соборной площади зеленую арку, а путь кортежа усыпали цветами.
  • Чтобы взглянуть на Владимира Александровича, люди приезжали из дальних поселений, преодолевая сотни километров.
Владимир Романов с семьей. Около 1901 г.
Владимир Романов с семьей. Около 1901 г.
ru.wikipedia.org
  • Кортеж князя остановился у Петропавловского собора, где его встретил епископ Алексий. Приняв почетный караул, Владимир отправился отдыхать в дом начальника Горных заводов. Но народ все не расходился с Московского проспекта, пытаясь разглядеть князя в окнах.
  • Днем князь отобедал с начальником Горных заводов Александром Фрезе. Вечером планировалась праздничная иллюминация, но начался проливной дождь.
  • Князь посетил в Барнауле завод, химическую лабораторию и тюрьму, Димитриевскую церковь, горное училище и музей. Особое внимание его высочество обратил на модели заводских машин и чучела тигров в Алтайском округе.

Факт

Владимир Романов был президентом Академии художеств, прекрасно рисовал, интересовался балетом и финансировал заграничные турне Дягилева. Кстати, его поездки в Париж доставляли массу хлопот местным шеф-поварам: у князя было целое меню с замечаниями после трапез.

  • Местные артисты представили Романову драматическую постановку. Князь много аплодировал во время спектакля, а между пьесами ходил за сцену — благодарить артистов. После представления он гулял по Барнаулу, который «пылал» от иллюминации.
  • Колыванская шлифовальная фабрика подарила князю трость из из разных пород цветных камней.
Николай II и князь Владимир Александрович с женами.
Николай II и князь Владимир Александрович с женами.
ru.wikipedia.org
  • На третий день Владимир Романов посетил закладку часовни, строящейся в память о событиях 1867 года, когда Александра II пытались убить в Париже.
  • Князь планировал также поохотиться на дупелей — но неожиданно почувствовал недомогание и все отменили. Утром 27 июня Романов выехал из Барнаула в сторону Бийска.

По материалам краеведа Алексея Челомбитко.

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