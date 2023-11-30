1 декабря
﻿
День в истории

По колено в соде, но с «волшебными» арбузами. Как Заболоцкого сослали на Алтай и что он здесь обрел

Мало кто знает, но поэт Николай Заболоцкий жил в селе Михайловское Алтайского края. Altapress.ru рассказывает, как поэт работал на содовом заводе и ел с семьей вкуснейшие арбузы.

Поэт Николай Заболоцкий.
Поэт Николай Заболоцкий.
www.culture.ru
  • В 1938 году Николая Заболоцкого арестовали и обвинили в создании контрреволюционной писательской организации. Поэт не признал вину даже после пыток, но его все равно приговорили к пяти годам лагерей.
  • Весной 1943 года Заболоцкого не освободили, а отправили в трудовой лагерь в алтайское село Михайловское.
На содоломке. Январь 1944 года. Фото: Михайловский районный архив.
На содоломке. Январь 1944 года. Фото: Михайловский районный архив.
www.culture22.ru
  • Сначала Заболоцкий работал чернорабочим на содовом заводе на Малиновом озере. Ежедневно он стоял по колено в воде, вычерпывая содовую жижу. Здесь, под жаркими лучами солнца, у писателя сдало сердце — и он оказался в лазарете.
  • Местный врач Архангельская старалась продержать поэта в лазарете как можно дольше. А ее муж поспособствовал тому, чтобы Заболоцкого перевели на чертежную работу.
  • В письмах жене Николай Заболоцкий рассказывал, что в Алтайлаге кормят лучше, чем в Комсомольске.

«…По временам я даже имею немного молока, иногда арбуз. Здесь их очень много. После долгого поста все это кажется волшебной пищей», — писал Заболоцкий.

  • Именно Михайловском Заболоцкий написал стихотворения «Лесное озеро» и «Соловей».
Поэт Николай Заболоцкий.
Поэт Николай Заболоцкий.
www.culture.ru
  • В августе 1944 года Заболоцкому разрешили жить вне лагеря, а в ноябре его жена с детьми приехала на станцию Михайловка.
  • Семья Заболоцких поселилась в домике на окраине села по улице Пролетарской, 49. Хозяйка, у которой квартировали, пекла пироги с пасленом и угощала их солеными арбузами. Жене и детям поэта, которые пережили ленинградскую блокаду, эта пища казалась невиданным лакомством.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость