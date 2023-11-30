По колено в соде, но с «волшебными» арбузами. Как Заболоцкого сослали на Алтай и что он здесь обрел

- В 1938 году Николая Заболоцкого арестовали и обвинили в создании контрреволюционной писательской организации. Поэт не признал вину даже после пыток, но его все равно приговорили к пяти годам лагерей.
- Весной 1943 года Заболоцкого не освободили, а отправили в трудовой лагерь в алтайское село Михайловское.
На содоломке. Январь 1944 года. Фото: Михайловский районный архив.
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- Сначала Заболоцкий работал чернорабочим на содовом заводе на Малиновом озере. Ежедневно он стоял по колено в воде, вычерпывая содовую жижу. Здесь, под жаркими лучами солнца, у писателя сдало сердце — и он оказался в лазарете.
- Местный врач Архангельская старалась продержать поэта в лазарете как можно дольше. А ее муж поспособствовал тому, чтобы Заболоцкого перевели на чертежную работу.
- В письмах жене Николай Заболоцкий рассказывал, что в Алтайлаге кормят лучше, чем в Комсомольске.
«…По временам я даже имею немного молока, иногда арбуз. Здесь их очень много. После долгого поста все это кажется волшебной пищей», — писал Заболоцкий.
- Именно Михайловском Заболоцкий написал стихотворения «Лесное озеро» и «Соловей».
Поэт Николай Заболоцкий.
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- В августе 1944 года Заболоцкому разрешили жить вне лагеря, а в ноябре его жена с детьми приехала на станцию Михайловка.
- Семья Заболоцких поселилась в домике на окраине села по улице Пролетарской, 49. Хозяйка, у которой квартировали, пекла пироги с пасленом и угощала их солеными арбузами. Жене и детям поэта, которые пережили ленинградскую блокаду, эта пища казалась невиданным лакомством.