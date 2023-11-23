Ел блины, писал роман. Как писатель Виктор Астафьев проводил время в Алтайском крае

Виктор Астафьев прошел путь от беспризорного мальчишки до уважаемого писателя. Он жил и работал в разных городах России, в том числе однажды и в Алтайском крае. Altapress.ru рассказывает, как Астафьев плавал на лодке в селе Никольском и писал роман “Прокляты и убиты”, за который получил всего 7 тыс. руб.