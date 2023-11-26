Житель дома под Шпилем, авантюрной судьбы человек. Каким был барнаульский писатель Лев Квин

- Квин приехал в Барнаул в 1953 году, после увольнения из армии. К тому времени он уже имел писательский опыт и венгерский орден за работу в Будапеште и Вене военным журналистом.
- Лев Израилевич говорил, что писателем стал по воле случая — должен был сдать статью о годовщине восстановления Советской власти в Латвии. В итоге у него получился рассказ о пареньке из Риги. «Листовку» опубликовали в газете, а в 1955-м вышла его первая книга «Экспресс следует в Будапешт».
- Квин издал полсотни книг. По его сюжетам в разных городах России ставили пьесы. В каком тираже был выпущен самиздат, не знает никто. По словам сына писателя, в интернете было найдено как минимум 6 скопированных изданий.
- У Льва Квина был специфический почерк, который он сам не мог разобрать. Поэтому все свои сочинения он старался набрать на печатной машинке. Сочинял исключительно до обеда, затем выполнял рабочие обязанности, а вечером диктовал супруге текст под запись.
- На писательство у Квина было не так много времени. Он редактировал альманах «Алтай» и журнал «Барнаул», был секретарем краевой писательской организации, помогал инвалидам и ветеранам войн.
- Лев Израилевич жил в доме под Шпилем с 1964-го по 1996 год.
Книги Льва Квина.
ССО