6 марта
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Киноафиши для «Родины», 70 лет у холста. Каким был «легенда алтайского искусства» Филонов

Художник Федор Филонов учился у воспитанника Рериха, рисовал афиши для кинотеатра «Родина», отдал сотни картин детским домам и библиотекам, а также 12 лет рисовал один пейзаж. И был очень скромным человеком.

Художник Федор Филонов.
Художник Федор Филонов.
altlib.ru
  • Федор Филонов родился в селе Ново-Александровка Алтайского края 1 марта 1919 года. Спустя 11 лет Филоновы переехали в Барнаул, чтобы спастись от голода.
  • Юный Федор пошел учиться в школу №42, в которой была организована городская изостудия. Здесь он учился у акварелиста Сергея Розе и ученика Николая Рериха — Алексея Борисова, развивал вкус, знакомился с традициями отечественного реализма.
Филонов Ф. А. «У белков». 1982 г.
Филонов Ф. А. «У белков». 1982 г.
altlib.ru
  • В 1938 году Филонов участвовал в «Первой краевой выставке картин художников-самоучек» в Барнауле. На ней художник представил 20 работ в техниках акварели, тушь-перо и карандашного рисунка почти всех жанров. На второй краевой выставке участвовало уже 59 его произведений.
  • Федор Филонов ушел на фронт, и после войны не смог продолжить учебу. Некоторое время расписывал афиши для кинотеатра «Родина», с 1948 года трудился в Товариществе художников и художественном фонде, продолжал самостоятельно выбираться на пленэры.

«Я понимал, что надо работать, – вспоминал художник, – работать ежедневно, писать этюды, только так можно достичь чего-то».

  • В 1954 году к Филонову пришло первое признание: он стал участником республиканской выставки в Москве. В 1954 году в газете «Советская культура» напишут о красоте его рисунков пером.
  • В 1961 году Филонова приняли в Союз художников России. За свою жизнь он организовал 18 персональных выставок. Его работы есть в фондах московского Музея искусств народов Востока, в Японии и США.
Филонов Ф. А. Копия с картины А.О. Никулина «Голубой Алтай».
Филонов Ф. А. Копия с картины А.О. Никулина «Голубой Алтай».
vk.com/muzeighmak
Никулин А. О. «Голубой Алтай» (Алтайские белки).
Никулин А. О. «Голубой Алтай» (Алтайские белки).
vk.com/muzeighmak
  • Художник был скромным и щедрым человеком. Он подарил сотни произведений сельским клубам, библиотекам и детским домам Алтайского края. Благодаря этому в Рубцовске, селах Волчиха и Мамонтово открылись картинные галереи.
  • В последние годы жизни Филонов рисовал философские картины. Среди них — «У берега Катуни», на которую у художника ушло 12 лет. При жизни Федор не удостоился почетных званий, тем не менее его называли «легендой алтайского искусства». Он отдал холсту 70 лет из 88-ми прожитых.

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