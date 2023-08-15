"Чудо" в кукурузном поле. Что известно о громкой аварии с самолетом «Уральских авиалиний», и когда она произошла

Борт А321 «Уральских авиалиний» отправился из аэропорта "Жуковский" (Московская область) в Симферопль.
Во время взлета он столкнулся со стаей чаек, и у него загорелись двигатели. Командир экипажа Дамир Юсупов решил посадить судно на ближайшее — кукурузное — поле. В результате, 226 пассажиров и 7 членов экипажа выжили.
После посадки А321 Следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Межгосударственный авиационный комитет (МАК) также начал расследование.
Отметим, что в настоящее время СК продолжает выяснять обстоятельства происшествия.
МАК пока не озвучил официальные версии произошедшего. Однако, предполагают в Роспотребнадзоре, причиной возгорания двигателей могла быть стая чаек.
«Расследование закончено. Соответствующие материалы разосланы по адресам, предусмотренным п. 2.4.16 «Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ», — заявили MSK1.RU в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета.
Экипаж, находившийся на борту в день крушения, продолжает работать в "Уральских авиалиниях" до сих пор. А командир А321 Дамир Юсупов получил звание Героя России.
После следствия самолет, попавший в аварию, распилили на части и переместили с места посадки в аэропорт "Жуковский". Его обломки находятся там до сих пор.
Фраза бортпроводника А321 Дмитрия Ивлицкого — «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» — стала крылатой. Кроме того, она вдохновила режиссера Сарика Андреасяга на название к фильму "На солнце, вдоль рядов кукурузы".
Фильм посвящен аварии. Он вышел 16 марта 2023 года.