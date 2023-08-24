25 августа
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Спорт

Уроженка Барнаула стала трехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

Выступающая за Германию 16-летняя Дарья Варфоломеева завоевала сразу две золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Валенсии, сообщает "Спорт 24".

Дарья Варфоломеева, гимнастка.
Дарья Варфоломеева, гимнастка.
из архива спортсменки

Спортсменка одержала победу в двух соревнованиях - с мячом и обручем.

В 2022 году Дарья также победила в упражнении с булавами на чемпионате мира в Софии.

Таким образом, она стала уже трехкратной чемпионкой мира.

За Германию Дарья начала выступать в 2019 году. Родилась же спортсменка в Барнауле.

Официальных же представителей от России и Белоруссии на соревнованиях не было из-за отстранения международной федерацией гимнастики.

Ранее переименовали российский стадион имени скандальной олимпийской чемпионки.

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