«Что там у вас происходит?»: на Алтае разгораются страсти вокруг выселенных на улицу юных хоккеистов

Федеральные Telegram-каналы вновь запестрели сообщениями о ситуации вокруг спортшколы «Юность Алтая», которая осенью останется без зала для тренировок. На этот раз досталось министру спорта региона Максиму Рябцеву. Ему припомнили корпоратив с танцами на диванах в окружении дам и многое другое. Кто в этой ситуации действительно виноват, и что делать, разбирался altapress.ru.

С чего все начиналось

О том, что более 200 воспитанников детской спортивной школы «Юность Алтая» по хоккею на траве могут остаться без помешения для тренировок, открыто заговорили в начале августа.

Тогда уже стало ясно, что спортзал «Коммунальщик» для них будет точно закрыт, в других аналогичных помещениях принимать детей с клюшками и костяными мячами особо не готовы.

Оксана Арсеньева, член родительского комитета школы, на тот момент обила пороги всех залов и чиновничьих кабинетов. В первых ей говорили, что хоккеисты будут портить своим инвентарем напольное покрытие, поэтому им не рады, во вторых — засыпали обещаниями о помощи. Воз проблем от этого не двигался.

Детские соревнования в спорзале "Коммунальщик" Дмитрий Лямзин

В начале августа женщина решила взять все в свои руки и самолично передала открытое письмо о ситуации в школе губернатору Виктору Томенко.

«Он был доброжелателен, - рассказала Оксана Арсеньева altapress.ru. - Спросил, что у нас случилось. Обещал прочитать и разобраться. Другой надежды у нас нет».

Пока юные хоккеисты остаются без зала, достается всем. Прошлые «грехи» припомнили руководителю минспорта Максиму Рябцеву. На прошлой неделе в сети вновь всплыло видео не первой свежести с корпоратива ведомства.

Что происходит на играх команды "Коммунальщик" Дмитрий Лямзин

На нем чиновник отдыхает в ресторане, а вокруг него, прямо на диване, танцуют дамы. В Telegram-каналах Рябцев обвинили в том, что он "не видит проблем краевого спорта".

Силами соцсетей о барнаульском хоккее на траве теперь знают по всей России. «Мне уже со всех концов страны звонили. Спрашивают: "Что там у вас происходит?"» - рассказал altapress.ru один спортивный функционер.

Как сейчас развивается ситуация

За прошедший месяц ситуация с поиском нового зала для детей «Юности Алтая» с мертвой точки так и не сдвинулась. Оксана Арсеньева объясняет: единственным доступным вариантом для них был крытый каток в парке спорта.

Парк спорта Алексея Смертина. Каток. Татьяна Алдабаева

Его собственники готовы были не заливать на зиму лед и оставить травяное покрытие. Но температура воздуха в неотапливаемом помещении смутила многих. От варианта пришлось отказаться.

Родители хотели уже из собственного кармана платить за аренду части поля футбольного манежа «Темп», лишь бы только дети занимались, но туда было не пробиться.

Аналогичная ситуация и с еще не сдавшимся физкультурно-оздоровительным комплексом на ул. Сиреневой. Там хоккеистам тоже дали от ворот поворот — расписание забито, сказали им, мест нет.

Команда "Коммунальщик" https://vk.com/communalshik_barnaul

А между тем перейти в помещение дети должны уже к октябрю. Если погода осенью выдастся холодной, произойти это может даже раньше.

Что происходит в «Коммунальщике»

Как рассказал altapress.ru Владимир Кобзев, директор клуба «Коммунальщик», договор аренды спортивного зала закончился еще в мае. О том, что так произойдет, школу он предупредил заранее.

Официальная причина — напольное покрытие в помещении. За 10 лет, что существует зал, который в простонародье так и называют «Коммунальщик», оно сильно потрескалось.

Владимир Кобзев, главный тренер команды "Коммунальщик" Дмитрий Лямзин

Владимир Кобзев утверждает: руку к этому приложили сами дети, которые в силу недостатка техники сильно бьют клюшками. «Заходишь иногда в зал, смотришь на все это и плакать хочется. Сколько раз просил тренеров, чтоб дети так не делали — бесполезно».

По словам директора, напольное покрытие уже осматривали специалисты. Вердикт оказался такой: если убрать хоккей, еще пару лет прослужит. Ремонт же они оценили в 5 млн рублей.

Владимир Кобзев утверждает, что таких денег, чтоб вынуть из кармана и отдать, нет.

Что происходит на играх команды "Коммунальщик" Дмитрий Лямзин

Спортивная школа за час аренды зала платила 2,1 тыс. рублей. Для сравнения, занимающиеся здесь же футболисты — 3 тыс. рублей. Кобзев утверждает: из-за «Юности Алтая» зал ежемесячно терпел убытки в размере 170 тыс. рублей.

«Сейчас уже понятно, что придется в ближайшее время брать кредит в 100 тыс. рублей, чтоб оплатить налог на землю. Другого варианта у нас нет», - утверждает Кобзев.

Еще 10 лет назад он попросил у коллеги расчеты краевого минфина, сколько должна стоить аренда подобного помещения, чтобы окупать все затраты, в том числе и коммунальные платежи. Сумма оказалась 4,9 тыс. рублей за академический час.

Детские соревнования в спорзале "Коммунальщик" Дмитрий Лямзин

«Мы даже сейчас понимаем, что для многих это будет неподъемной платой. Но нам же тоже надо как-то сводить концы с концами», - говорит Владимир Кобзев.

Очевидно, что разлад между клубом и спортивной школой лежит в финансовой плоскости, но и это не главное. Две важные части одного вида спорта, которые должны работать в крепкой сцепке, в какой-то момент потеряли связь друг с другом.

По словам Владимира Кобзева, к нему сейчас едут спортсменки со всей России, например, из Москвы и Санкт-Петербурга. Местных же перспективных воспитанниц практически нет.

Что происходит на играх команды "Коммунальщик" Дмитрий Лямзин

Их попросту не ориентируют ни на училище олимпийского резерва, куда должны стекаться все спортивные «сливки», ни на команду мастеров, утверждает Кобзев. «И зачем мне такая школа нужна?», - сетует он.

Садиться за стол переговоров руководитель «Коммунальщика» не рвется, говорит, слишком много нелицеприятных слов о себе наслушался за последнее время. А еще заверяет, что обдумывает создание собственной подготовительной группы, на которую команда могла бы опереться в будущем.

«Попытаются на меня давить, сокращать финансирование клуба. Что тогда делать? Соберусь и уеду. Меня в европейскую часть страны давно зовут работать», - говорит Кобзев.

Правда станет ли от этого лучше многострадальному хоккею на траве, вопрос остается открытым.