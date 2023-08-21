Новым самым титулованным футболистом стал 36-летний аргентинец Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами»

Это был седьмой матч Лионеля за американский клуб, в который он перешел из французского ПСЖ летом этого года. За новую команду Месси успел забить уже 10 голов и отдать одну голевую передачу.

Решающим стал матч-финал против «Нэшвилл», в котором аргентинец также отметился голом, однако победитель определился только после серии пенальти.

Предыдущим самым титулованным футболистом мира считался бразилец Дани Алвес, который за карьеру заработал 43 трофея, указывает Soccer.

Ранее обвинение в сексуальном насилии предыдущему самому титулованному футболисту предъявил суд.

Есть основания полагать, что спортсмен изнасиловал девушку. Его могут лишить свободы на 10 лет.

Если Алвес будет признан виновным, он будет обязан выплатить пострадавшей 150 тыс. евро за моральный и психологический ущерб, указывает Lenta.ru.

Алвес признал половую связь с предполагаемой потерпевшей, но подчеркнул, что это произошло по обоюдному согласию. Следствие считает иначе.