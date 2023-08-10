Nice place. Зачем в Барнаул приехали индонезийцы, а болгары и сербы отказались

Как проходят соревнования
Соревнования по гребле, посвященные памяти основоположника этого вида спорта на Алтае Константина Костенко - история для Барнаула привычная. Проводятся они уже семь лет.
Сначала соревнования были местного значения - участвовали в них только алтайские ребята. Затем стали всероссийскими, а вот уже второй год подряд международные.
Юрий Шамков, председатель федерации гребле Алтайского края, рассказывает: в прошлом году в Барнаул приезжали только молодые гребцы из Узбекистана. Теперь сразу семь стран. Помимо гостей из дружелюбной Азии - Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, приехала индонезийцы.
С президентом федерации гребли этой страны Юрий Шамков познакомился где-то на международных соревнованиях. Тот сразу заинтересовался Барнаулом.
"Он мне сказал, что ему очень нравится Россия, и он готов к нам всю сборную отправить. Все не прилетели, но небольшая делегация есть. Добираться им было не легко - три раза пришлось менять билеты", - рассказал Юрий Шамков.
Индонезийцы в первый день соревнований уже пробились в полуфинал. Руководитель делегации Анор Аратава объяснил, что с россиянами соперничать будет сложно, но хотя бы на одну бронзу индонезийцы рассчитывают.
Соревноваться ребята будут в двух возрастных категориях - до 15 лет и до 17. Одноместные лодки выйдут на дистанции 200, 500 метров (девушки) и 1000, 10000 метров (юноши). Еще одна дистанция 500 метров будет для двухместных лодок.
За победу и призовой фонд в 600 тыс. рублей, который собрали спонсоры, будут бороться 168 спортсменов.
Кто решил не ехать в Барнаул
Стран-участниц Кубка Костенко должно было быть больше. В последний момент от поездки отказались болгары. Точных причин, почему они так поступили, в Барнауле не знают.
Аналогичная ситуация и с сербами. Хотели прилететь на Алтай индийские гребцы, но у них возникли проблемы с визами. Проявляли интерес киприоты и египтяне.
Юрий Шамков отмечает: международные федерации, те что на Востоке, никакой неприязни к россиянам не проявляют, напротив, активно интересуются соревнованиями. К европейцам организаторы даже не обращались, что, понятно, бесполезно.
Что будет дальше
Уже в следующем году соревнования в память Константина Костенко могут стать масштабнее - добавить планируется возрастную категорию до 19 лет. А еще молодые спортсмены по итогам своих выступлений в Барнауле смогут получать спортивные разряды и звания.
Это привлечет участников из других регионов России, в нынешнем году помимо Алтайского края их пять.
Кубок Костенко для барнаульского гребного канала - своеобразная "разогревочка". 15-17 сентября здесь пройдет "Алтайская регата" - соревнования, которые проводятся совместно с братьями Агеевыми и олимпийскими чемпионами Юрием Постригаем и Александром Дьяченко.
В Барнауле ожидают порядка 400 спортсменов из 10 стран. Уже подтвердились участники из Латинской Америки, Ирана, Индии, Индонезии.
А сборная Узбекистана и вовсе решила провести на Алтае две недели - с 11 по 25 сентября. Тут они будут готовиться к Азиатским играм, которые осенью пройдут в Китае.
"Белорусы времени не теряют и уже бронируют билеты в Барнаул", - рассказывает Шамков.
Алтайская регата будет проходить в трех дисциплинах - байдарки и каноэ, лодки-драконы и сап-борды. Соревноваться за солидные призовые (за первое место до 3 тыс. долларов) будут лучшие из лучших в каждой разновидности гребли.