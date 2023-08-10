Nice place. Зачем в Барнаул приехали индонезийцы, а болгары и сербы отказались

С 9 по 11 августа в Барнауле проходят соревнования по гребле на байдарках и каноэ памяти Константина Костенко. Второй год они являются международными. Но если в 2022-ом была всего одна иностранная делегация из Узбекистана, то в 2023-ем уже семь. Стран могло быть еще больше, но некоторые в последний момент отказались. Те же кто приехал, осмотревшись на гребном канале сразу сказали: "Nice place".

Как проходят соревнования

Соревнования по гребле, посвященные памяти основоположника этого вида спорта на Алтае Константина Костенко - история для Барнаула привычная. Проводятся они уже семь лет.

Сначала соревнования были местного значения - участвовали в них только алтайские ребята. Затем стали всероссийскими, а вот уже второй год подряд международные.

Юрий Шамков, председатель федерации гребле Алтайского края, рассказывает: в прошлом году в Барнаул приезжали только молодые гребцы из Узбекистана. Теперь сразу семь стран. Помимо гостей из дружелюбной Азии - Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, приехала индонезийцы.

С президентом федерации гребли этой страны Юрий Шамков познакомился где-то на международных соревнованиях. Тот сразу заинтересовался Барнаулом.

Соревнования на гребном канале в Барнауле. Анна Зайкова

"Он мне сказал, что ему очень нравится Россия, и он готов к нам всю сборную отправить. Все не прилетели, но небольшая делегация есть. Добираться им было не легко - три раза пришлось менять билеты", - рассказал Юрий Шамков.

Индонезийцы в первый день соревнований уже пробились в полуфинал. Руководитель делегации Анор Аратава объяснил, что с россиянами соперничать будет сложно, но хотя бы на одну бронзу индонезийцы рассчитывают.

Соревноваться ребята будут в двух возрастных категориях - до 15 лет и до 17. Одноместные лодки выйдут на дистанции 200, 500 метров (девушки) и 1000, 10000 метров (юноши). Еще одна дистанция 500 метров будет для двухместных лодок.

За победу и призовой фонд в 600 тыс. рублей, который собрали спонсоры, будут бороться 168 спортсменов.

Кто решил не ехать в Барнаул

Стран-участниц Кубка Костенко должно было быть больше. В последний момент от поездки отказались болгары. Точных причин, почему они так поступили, в Барнауле не знают.

Аналогичная ситуация и с сербами. Хотели прилететь на Алтай индийские гребцы, но у них возникли проблемы с визами. Проявляли интерес киприоты и египтяне.

Юрий Шамков отмечает: международные федерации, те что на Востоке, никакой неприязни к россиянам не проявляют, напротив, активно интересуются соревнованиями. К европейцам организаторы даже не обращались, что, понятно, бесполезно.

Соревнования на гребном канале в Барнауле. Анна Зайкова

Что будет дальше

Уже в следующем году соревнования в память Константина Костенко могут стать масштабнее - добавить планируется возрастную категорию до 19 лет. А еще молодые спортсмены по итогам своих выступлений в Барнауле смогут получать спортивные разряды и звания.

Это привлечет участников из других регионов России, в нынешнем году помимо Алтайского края их пять.

Кубок Костенко для барнаульского гребного канала - своеобразная "разогревочка". 15-17 сентября здесь пройдет "Алтайская регата" - соревнования, которые проводятся совместно с братьями Агеевыми и олимпийскими чемпионами Юрием Постригаем и Александром Дьяченко.

Соревнования на гребном канале в Барнауле. Анна Зайкова

В Барнауле ожидают порядка 400 спортсменов из 10 стран. Уже подтвердились участники из Латинской Америки, Ирана, Индии, Индонезии.

А сборная Узбекистана и вовсе решила провести на Алтае две недели - с 11 по 25 сентября. Тут они будут готовиться к Азиатским играм, которые осенью пройдут в Китае.

"Белорусы времени не теряют и уже бронируют билеты в Барнаул", - рассказывает Шамков.

Соревнования на гребном канале в Барнауле. Анна Зайкова

Алтайская регата будет проходить в трех дисциплинах - байдарки и каноэ, лодки-драконы и сап-борды. Соревноваться за солидные призовые (за первое место до 3 тыс. долларов) будут лучшие из лучших в каждой разновидности гребли.