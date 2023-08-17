На Алтай приезжает прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов и еще много звезд

26 августа в Барнаул приедет прославленный хоккеист, дважды олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Вячеслав Фетисов. Компанию ему составят еще около двух десятков известных хоккеистов. План их посещения Алтайского края сейчас разрабатывается, однако некоторые подробности уже известны.

Как стало известно altapress.ru, в краевой столице у Фетисова и "компании" будет плотный график - сначала мастер-классы с юными хоккеистами, вечером гала-матч по хоккею.

Провести его планируется в "Титов-Арене". Вход для болельщиков будет бесплатный.

Крайний официальный визит на Алтай Вячеслав Фетисов совершал в 2019 году. Тогда в Алтайский край он приезжал вместе с коллегами по Государственной Думе. Они побывали в двух селах Целинного района - Дружба и Бочкари - а затем отправились в Белокуриху на заседание комитета по физической культуре и спорту.

На бочкаревской ледовой арене олимпийский чемпион участвовал в матче с местной командой и членами правительства края. А все утро до выхода на лед раздавал автографы.

Депутат Вячеслав Фетисов побывал на Алтае Ирина Пергаева

Днем ранее Вячеслав Фетисов дал эксклюзивное интервью altapress.ru о развитии регионального спорта.