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Спорт

12 августа каждый житель Алтайского края сможет стать спортивным рекордсменом России

12 августа 2023 года в Парке спорта А. Смертина жители Алтайского края установят спортивный рекорд России по одновременному выполнению испытаний физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Для фиксации рекорда необходимо более 2 500 человек, которые одновременно выполнят 5 отжиманий.

12 августа каждый житель Алтайского края сможет стать спортивным рекордсменом России.
12 августа каждый житель Алтайского края сможет стать спортивным рекордсменом России.
Источник: Министерство спорта Алтайского края.

К участию в самом массовом выполнении норм ГТО в России приглашаются дети и взрослые всех возрастов, желающие попасть в спортивную историю своего региона и получить именной сертификат рекордсмена России!

Как принять участие и стать рекордсменом?

  • Зарегистрируйтесь по ссылке: регистрация
  • Придите 12 августа в Парк спорта А. Смертина в 10:00
  • Выполните 5 отжиманий
  • Получите свой именной сертификат рекордсмена России

Для фиксации спортивного рекорда России важен каждый участник, приходите вместе с друзьями, родственниками и коллегами!

Где и во сколько установят спортивный рекорд?

Мероприятие пройдёт на стадионе «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина», ул. Энтузиастов, д. 12 В:

  • 10:00-11:00 – регистрация и расстановка участников на стадионе.
  • 11:00 – выполнение рекорда (отжимание в количестве 5 раз).
  • 11:30-12:00 – вручение участникам персональных сертификатов.

Организатор мероприятия: Министерство спорта Алтайского края.

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