12 августа каждый житель Алтайского края сможет стать спортивным рекордсменом России.

К участию в самом массовом выполнении норм ГТО в России приглашаются дети и взрослые всех возрастов, желающие попасть в спортивную историю своего региона и получить именной сертификат рекордсмена России!
Как принять участие и стать рекордсменом?
- Зарегистрируйтесь по ссылке: регистрация
- Придите 12 августа в Парк спорта А. Смертина в 10:00
- Выполните 5 отжиманий
- Получите свой именной сертификат рекордсмена России
Для фиксации спортивного рекорда России важен каждый участник, приходите вместе с друзьями, родственниками и коллегами!
Где и во сколько установят спортивный рекорд?
Мероприятие пройдёт на стадионе «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина», ул. Энтузиастов, д. 12 В:
- 10:00-11:00 – регистрация и расстановка участников на стадионе.
- 11:00 – выполнение рекорда (отжимание в количестве 5 раз).
- 11:30-12:00 – вручение участникам персональных сертификатов.
Организатор мероприятия: Министерство спорта Алтайского края.