Сними и кайфуй. Какие дачи у озер можно арендовать в Алтайском крае

Altapress.ru собрал подборку дач с Avito, которые можно снять недалеко от популярных Алтайских озер. Попариться в бане, пожарить шашлыки, переночевать — и ни за чем не нужно ухаживать. Ну не круто ли?

Сдают дачу 20 кв. м в Яровом на Строительной улице.

Для жизни и кемпинга

Дачный дом площадью 25 кв. м сдают в Яровом, в полутора километрах от озера в тихом и уединенном месте. Через забор от собственника.

Сдают дачу 25 кв. м в Яровом. Avito Сдают дачу 25 кв. м в Яровом. Avito Сдают дачу 25 кв. м в Яровом. Avito Сдают дачу 25 кв. м в Яровом. Avito

Внутри есть все, что может понадобиться отдыхающему: кухня с холодильником и газовой плитой, спальные места, ванная и туалет с канализацией. Только горячей воды нет — дача есть дача.

На территории - большой стол с мангалом, место для палатки и автомобиля.

Цена: 1,5 тыс. рублей в сутки.

С веселой верандой

Еще меньше — кирпичный домик в Яровом на Строительной улице — всего 20 кв. м.

Зато здесь есть большая веранда, выдержанная в веселых, жизнерадостных цветах, и новая баня.

В распоряжении постояльцев — душ с горячей водой, пять спальных мест, холодильник, микроволновка, чайник, утюг, интернет и телевидение.

Громкие вечеринки устраивать здесь не разрешают.

Цена: 500 рублей с человека.

Душное гнездышко

Еще одна гостевая дача в Яровом. Если точнее, в СНТ «Химик-1». Пишут: до озера можно дойти пешком.

Сдают дачу 25 кв. м в СНТ "Химик" в Яровом. Avito Сдают дачу 25 кв. м в СНТ "Химик" в Яровом. Avito Сдают дачу 25 кв. м в СНТ "Химик" в Яровом. Avito Сдают дачу 25 кв. м в СНТ "Химик" в Яровом. Avito Сдают дачу 25 кв. м в СНТ "Химик" в Яровом. Avito

В домике в 25 кв. м есть шесть спальных мест, холодильник, душевая кабина с водонагревателем, стиральная машина, телевизор. Во дворе — зона отдыха с мангалом.

Владельцы пишут, что о возможности отдохнуть здесь в июле уже нет — все занято. Можно забронировать место на август.

Осторожно: фото спального места на антресольном этаже может вызвать ощущение духоты и клаустрофобию.

Цена: 2,5 тыс. рублей в сутки.

С бассейном

В ста метрах от озера Белое, в поселке имени 8 Марта в Курьинском районе сдают дачу площадью в 72 кв. м.

Сдают дачу 72 кв. м в пос. им. 8 Марта. Avito Сдают дачу 72 кв. м в пос. им. 8 Марта. Avito Сдают дачу 72 кв. м в пос. им. 8 Марта. Avito Сдают дачу 72 кв. м в пос. им. 8 Марта. Avito [picturebig=752940 Сдают дачу 72 кв. м в пос. им. 8 Марта. Avito

В доме есть восемь спальных мест, санузел, душ, холодильник, плита, стиральная машина, утюг и телевизор. Подходит для семей или больших компаний. Можно с животными.

Под одной крышей с домом находится баня. Проводить время на улице с комфортом помогут каркасный бассейн, мангал и беседка.

Цена: 1 тыс. рублей в сутки за человека.

Бонус: не у озера, но в черте города

В ДНТ «Березовая Роща» в Барнауле сдают миниатюрную дачу в 36 кв. м на четырех сотках. Она находится примерно в 13 км. от центра города.

Сдают дачу 36 кв. м в ДНТ «Березовая Роща». Avito Сдают дачу 36 кв. м в ДНТ «Березовая Роща». Avito Сдают дачу 36 кв. м в ДНТ «Березовая Роща». Avito Сдают дачу 36 кв. м в ДНТ «Березовая Роща». Avito Сдают дачу 36 кв. м в ДНТ «Березовая Роща». Avito Сдают дачу 36 кв. м в ДНТ «Березовая Роща». Avito

В объявлении отметили, что место подходит только для семейного отдыха. На территории есть мангал, детский батут, огороженный сеткой, и шезлонги.

Можно растопить баню, но за нее придется заплатить отдельно, причем за каждый час. Туалет на улице.

Ночевать предлагают на двух диванах. В доме также есть посуда, микроволновая печь, холодильник и телевизор.

Цена: от 3 тыс. рублей в сутки.