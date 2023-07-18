Сними и кайфуй. Какие дачи у озер можно арендовать в Алтайском крае

Для жизни и кемпинга
Дачный дом площадью 25 кв. м сдают в Яровом, в полутора километрах от озера в тихом и уединенном месте. Через забор от собственника.
Внутри есть все, что может понадобиться отдыхающему: кухня с холодильником и газовой плитой, спальные места, ванная и туалет с канализацией. Только горячей воды нет — дача есть дача.
На территории - большой стол с мангалом, место для палатки и автомобиля.
Цена: 1,5 тыс. рублей в сутки.
С веселой верандой
Еще меньше — кирпичный домик в Яровом на Строительной улице — всего 20 кв. м.
Зато здесь есть большая веранда, выдержанная в веселых, жизнерадостных цветах, и новая баня.
В распоряжении постояльцев — душ с горячей водой, пять спальных мест, холодильник, микроволновка, чайник, утюг, интернет и телевидение.
Громкие вечеринки устраивать здесь не разрешают.
Цена: 500 рублей с человека.
Душное гнездышко
Еще одна гостевая дача в Яровом. Если точнее, в СНТ «Химик-1». Пишут: до озера можно дойти пешком.
В домике в 25 кв. м есть шесть спальных мест, холодильник, душевая кабина с водонагревателем, стиральная машина, телевизор. Во дворе — зона отдыха с мангалом.
Владельцы пишут, что о возможности отдохнуть здесь в июле уже нет — все занято. Можно забронировать место на август.
Осторожно: фото спального места на антресольном этаже может вызвать ощущение духоты и клаустрофобию.
Цена: 2,5 тыс. рублей в сутки.
С бассейном
В ста метрах от озера Белое, в поселке имени 8 Марта в Курьинском районе сдают дачу площадью в 72 кв. м.
[picturebig=752940
В доме есть восемь спальных мест, санузел, душ, холодильник, плита, стиральная машина, утюг и телевизор. Подходит для семей или больших компаний. Можно с животными.
Под одной крышей с домом находится баня. Проводить время на улице с комфортом помогут каркасный бассейн, мангал и беседка.
Цена: 1 тыс. рублей в сутки за человека.
Бонус: не у озера, но в черте города
В ДНТ «Березовая Роща» в Барнауле сдают миниатюрную дачу в 36 кв. м на четырех сотках. Она находится примерно в 13 км. от центра города.
В объявлении отметили, что место подходит только для семейного отдыха. На территории есть мангал, детский батут, огороженный сеткой, и шезлонги.
Можно растопить баню, но за нее придется заплатить отдельно, причем за каждый час. Туалет на улице.
Ночевать предлагают на двух диванах. В доме также есть посуда, микроволновая печь, холодильник и телевизор.
Цена: от 3 тыс. рублей в сутки.