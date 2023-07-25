Для богатеньких Буратин. Какие бревенчатые эко-дачи продают в Алтайском крае

Со ставнями

Дачу из кругляка со ставнями продают в СНТ "Весняночка" за 1,9 млн рублей.

Площадь дома – 40 кв. м. Внутри — теплые полы, печь, вода в сезон.

Помимо здания на участке в семь соток находится баня и огород с яблонями, облепихой, клубникой, жимолостью, крыжовником, малиной сливой и вишней. А еще черная-черная беседка, с которой открывается живописный вид.

Дача в СНТ Весняночка. Avito Дача в СНТ Весняночка. Avito Дача в СНТ Весняночка. Avito Дача в СНТ Весняночка. Avito

С радугой над рекой

Еще один живописный кусочек представлен в объявлении по продаже дома из бруса с отрытой верандой с баней за 2,7 млн рублей. Она находится в Гоньбе.

На участке в семь соток вы не встретите ни одного помидора и огурца — по периметру участка, засеянного газоном, растут только туи.

«Это дача для отдыха!» - пишут ее владельцы. Если посмотреть на зону мангала и террасу с живописным видом на реку, которая становится розовой на закате, - в это легко поверить. На одном из снимков над Обь красиво повисла радуга. Возможно, это зрелище здесь можно будет увидеть не один раз.

За широким стволом

В СНТ «Аэрофлот» продают дачу в 36 кв. м из оцилиндрованного бревна с отделкой. Дом, скрывшийся за большой лиственницей, так и пышет новизной.

К зданию пристроили широкую террасу.

Как отмечают владельцы, участок в шесть соток квадратный, ровный, без уклонов и ям. На нем растет много плодовых деревьев и ягод. На участке также стоит новый деревянный туалет и старая баня.

Все это продают за 1,4 млн рублей.

Дача СНТ «Аэрофлот». Avito Дача СНТ «Аэрофлот». Avito Дача СНТ «Аэрофлот». Avito Дача СНТ «Аэрофлот». Avito

С эксклюзивной отделкой

В СНТ «Строитель» в Покровке продают ни много ни мало «эксклюзивный проект дачи для активного здорового отдыха на берегу Лосихи». Всего за 3,8 млн рублей.

Предлагают Г-образный участок в 17 соток. Здесь есть скважина, камера дистанционного наблюдения, теплицы и сортовые посадки.

От прежних владельцев сохранился кирпичный домик с верандой и деревянная баня. Строят новую дачу из бруса.

«Вновь возведенный дом и ограждение участка изготовлены в едином стиле, из натурального брашированного дерева сибирских пород. Текстура и цветовые переходы обработанной древесины восхищают взгляды и формируют образ эксклюзивности отделки», - пишут владельцы.

Дача в СНТ «Строитель». Avito Дача в СНТ «Строитель». Avito Дача в СНТ «Строитель». Avito Дача в СНТ «Строитель». Avito

Напротив участка — укрепленный берег с пешеходной зоной и каркасным основанием для размещения пирса. Неподалеку есть песчаный пляж.

Летом ближайший лес полон ягод и грибов. «Во время жары на участке прохладно за счет климатических особенностей местности и раскидистой кроны сибирской сосны и березы», - пишут в объявлении.

У Бухареста

В СНТ "Фиалка" за 5,5 млн рублей предлагают купить круглогодичную дачу неподалеку от «Бухареста» (комплекса отдыха в беседках. - Прим. Ред). Баня с дизайнерским ремонтов, беседка, газ, свет и вода прилагаются.

Также в объявлении подчеркнули, что эти 12 соток подходят для строительства жилого дома.

Дача в СНТ "Фиалка". Avito Дача в СНТ "Фиалка". Avito Дача в СНТ "Фиалка". Avito

Кроме того, в объявлении указано, что материал стен дачного дома — бревно, но глянцево-пластиковый вид фасадов говорит об обратном.