Что за уютную двушку в самом центре Барнаула продают за 8,2 млн рублей.

Квартира по адресу ул. Пролетарская, 151 имеет две комнаты. Общая площадь — 45 кв. м.
В квартире новый ремонт, мебель, встроенная техника и теплые полы. Из окна 12 этажа открывается потрясающий вид на город.
В доме два скоростных грузовых лифта, консьерж, закрытая территория и система видеонаблюдения. Также на территории жилого комплекса есть парковка и детская площадка. Рядом — школы, детские сады и больницы.
Ранее altapress.ru показывал, что за мимимишную двушку, словно для Барби, продают за 10 млн рублей в Барнауле.