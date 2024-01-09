11 января
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Происшествия

Жительницу Барнаула чуть не загрызли собаки

Прямо в Рождество, 7 января, на жительницу Барнаула накинулись собаки. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Злая собака.
Злая собака.
angolenko.com.ua.

Горожанка рассказала, что после работы решила сократить дорогу домой и пошла мимо школы-интерната №4. Там на нее напали три большие собаки.

Сначала она пыталась сохранять спокойствие, однако животные моментально среагировали и начали кусать за ноги. Подоспевший на помощь прохожий никак не смог отогнать собак.

Женщина догадалась бросить рабочий пакет как можно дальше, чтобы отвлечь животных. Псы разодрали его в клочья. В пакете был цветок и контейнер - они все погрызли.

Жительнице Барнаула в это время удалось убежать.

Ранее сообщалось, что художник в соцсетях просит подписчиков прислать фотографии котиков, а потом их рисует.

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