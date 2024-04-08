10 апреля
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Происшествия

Жители Алтайского края завели нового знакомого, который обокрал их

Новый знакомый совершил кражу телефонов хозяина квартиры и его девушки. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полиция. Письмо.
Полиция. Письмо.
ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Бийске мужчина хотел провести весело время и пригласил в гости новых знакомых. Компания общалась и употребляла спиртное.

На утро хозяин квартиры и его подруга обнаружили, что их телефоны пропали. Ущерб составил более 40 тыс. рублей.

Похитителем оказался 31-летний житель Бийска. Он сразу же сознался и заявил, что продал телефоны, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ.

Ранее сообщалось, что на Алтае мужчина похитил у владельца турбазы 500 тыс. рублей.

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