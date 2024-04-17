За волокиту нерадивых барнаульских следователей заплатит федеральный бюджет

Более пяти лет барнаульская полиция расследовала дело о нанесении ущерба банку его сотрудницей (теперь уже бывшей). Представителя банка допросили семь раз, подозреваемую - шесть, следствие приостанавливали 17 - но все постановления об этом отменили. Однако расследование так и не завершили. Банк подал административный иск и взыскал с Минфина России компенсацию за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок. С решением по делу познакомился altapress.ru.

Не оправдала доверия

Заявление о привлечении к уголовной ответственности бывшей сотрудницы «ХКФ Банка» его представитель подал 24 января 2019 года. Собственно, в банке женщину поймали за руку.

Экс-начальница группы кадрового администрирования отдела по работе с людьми дирекции «Восток» (в решении она фигурирует как З.) при расчете зарплаты завышала оклад и районный коэффициент. А еще получала повышенные квартальные премии и отпускные.

В банке считали, что она злоупотребила служебным положением и абсолютным доверием руководства и нанесла ущерб без малого 889 тыс. рублей.

В отделе полиции про Центральному району Барнаула возбудили дело по признакам мошенничества (ст. 159, часть 3 УК РФ), банк признали потерпевшим. А вот с расследованием что-то сильно не задалось.

Барнаул, отделение полиции. 2GIS

Пять страниц хронологии

Хронология следствия в судебном решении занимает пять страниц 12-м (самым распространенным) кеглем.

В первый год сроки расследования продлевали девять раз. 28 марта 2020 года дело изъяли из отдела полиции по Центральному району. И передали в следственную часть следуправления УМВД России по Барнаулу.

Там им занимались в течение месяца. А затем часть уголовного преследования прекратили – не нашли состава преступления в завышении суммы оклада и районного коэффициента. А другую часть - хищение путем выплаты отпускных – продолжили... Но в тот же день приостановили.

С марта 2020 года до ноября 2023-го сотрудники полиции старались всячески спихнуть с себя дело - следствие приостанавливали 17 раз. Причем каждый раз - по одному и тому же основанию: в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Барнаул, отделение полиции. 2GIS

Что характерно: это основание в дальнейшем всякий раз признавалось незаконным и необоснованным, после чего следствие возобновлялось. Что, впрочем, не мешало снова его приостановить по тому же основанию.

Пять лет следствия

Кажется парадоксальным, но в решении суда написано, что называется, черным по белому: «Уголовное дело находится на стадии предварительного следствия».

И это притом, что с момента поступления в полицию заявления до даты вынесения судом решения прошло 5 лет 21 день, подсчитали в банке.

Что именно проделали сотрудники полиции за примерно 1 800 дней?

Семь раз допросили представителя потерпевшего (то есть банка) Александра Новикова.

Многократно допросили других сотрудников банка, находящихся в Москве, Новосибирске и Барнауле.

Шесть раз допросили экс-сотрудницу банка, которая фигурирует в заявлении.

Один раз провели у нее обыск.

Пять раз произвели выемку документов и их осмотр.

Провели комплексную бухгалтерскую и компьютерно-техническую экспертизу и еще как минимум две просто бухгалтерские экспертизы (судебные).

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Из решения Алтайского краевого суда по административному иску банка:

Несмотря на наличие доказательств, допросов свидетелей и экспертов, представленных в уголовное дело других доказательств, заключений комплексной бухгалтерской и компьютерно – технической экспертизы, а так же двух судебных бухгалтерских экспертиз, следствием не принимались длительное время необходимые меры по предъявлению обвинения.

Привлечены к ответственности

Доводы представителей МВД, которое также поначалу привлекли в качестве ответчика, в решении суда изложены скупо.

Они утверждали, что органы следствия предприняли все необходимые меры, направленные на скорейшее расследование и рассмотрение дела. И, стало быть, оснований для компенсации нет.

Что было с нерадивыми следователями? «Ряд должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности» - указано в решении суда, но кто именно, не уточняется. Судью эти доводы, похоже, совсем не убедили.

Полиция. altapress.ru

Факторы длительности

Банк оценил свои мытарства суммой 300 тыс. рублей.

Судья Алтайского краевого суда Ольга Кайгородова, где рассматривался административный иск банка, с его доводами в основном согласилась.

Действия следователей были недостаточными и неэффективными, за полнотой следствия отсутствовал надлежащий контроль, отметила она.

Из решения Алтайского краевого суда по административному иску банка:

«Основными факторами такой длительности явились не сложность дела и необходимость производства большого числа следственных действий, а нераспорядительные и неэффективные действия органов предварительного следствия, длительные периоды их бездействия».

Алтайская краевая прокуратура. Altapress.ru

Однако запрошенную сумму судья все же сочла чрезмерной и присудила 50 тыс. рублей – с учетом принципов разумности и справедливости. Деньги за нерадивых следователей выплатят из казны – из федерального бюджета (а по решению суда, надлежащим ответчиком признан Минфин России).

Решение суда по административному иску подлежит немедленному исполнению - суд уже выдал исполнительный лист.

Массовая волокита

Вообще же, волокита следствия – мягко говоря, не редкая история. Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Дмитрий Тараборин даже заявил, что незаконные отказы в возбуждении уголовных дел либо фактический саботаж их расследования носят характер массовой проблемы - его мнение привела «Независимая газета» осенью 2023 года.

Передача документов. Фото: ru.freepik.com, автор pressfoto.

«Иной раз складывается впечатление, что правоприменительные органы просто не хотят видеть состав преступления там, где он очевиден. При этом уголовные дела с весьма сомнительными процессуальными перспективами возбуждаются как по щелчку пальцев», – возмутился советник.

Тараборин полагал, что нужно кратно повысить размер компенсации за волокиту, и затем взыскивать понесенные казной убытки с должностного лица, допустившего нарушение прав потерпевших.

Решение по иску "ХКФ Банка" суд вынес 14 февраля. Но на него уже подана жалоба в апелляционный суд в Новосибирске, рассмотрение назначено на 2 мая.

Самое важное - в нашем Telegram-канале