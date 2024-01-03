3 января
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
﻿
Происшествия

Спустя год задержали обвиняемую в крупном мошенничестве экс-руководителя Жилфонда в Барнауле

Полиция Аргентины задержала россиянку Людмилу Авдюхину, которая была объявлена в международный розыск по обвинениям в мошенничестве. Об этом 3 января сообщили "Известия" со ссылкой на газета La Nacion. Женщина была руководителем барнаульского офиса Жилфонда.

Офис "Жилфонда Барнаул".
Офис "Жилфонда Барнаул".
Предоставлено С.Сандаковским.

Иностранное издание отмечает, что Авдюхина прибыла в Аргентину в январе 2023 года. Ее задержали спустя год рядом с местом, где она проживала. Женщина старалась часто меняла адреса, чтобы ее было тяжелее поймать.

При этом во время своего нахождения в Аргентине через подставных лиц Людмила Авдюхина делала инвестиции в недвижимость.

В чем она обвиняется

В декабре 2022 года из офиса барнаульского "Жилфонда" пропали деньги клиентов, которые они хранили в индивидуальный ячейках на период заключения сделок. Речь может идти о более 100 млн рублей.

Коллеги заподозрили исчезнувшую после этого директора Людмилу Авдюхину. На нее завели уголовное дело и объявили в розыск. Вероятнее всего, на эти средства она и уехала из страны.

2 марта 2023 года агентство недвижимости выплатило деньги всем пострадавшим клиентам. О точной сумме выплат неизвестно.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость