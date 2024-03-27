27 марта
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Происшествия

В Алтайском крае на пожаре погибли две женщины

Возгорание произошло в Тальменском районе и унесло жизни двух женщин, сообщает региональное МЧС.

Пожар в Тальменском районе.
Пожар в Тальменском районе.
МЧС Алтайского края

Ночью 26 марта спасателям поступило сообщение о пожаре. На момент прибытия пожарных крыша дома горела открытым огнем на площади около 40 кв. м.

Открытое горение удалось ликвидировать спустя час. В результате погибли две женщины, они отравились продуктами горения. Также пострадал ребенок, которого госпитализировали в Тальменскую центральную районную больницу.

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в торговом здании Рубцовска.

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