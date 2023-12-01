Суперджет с пассажирами вернулся в Новосибирск из-за неисправности. Борт отстранили от полетов

Самолет Superjet-100 (SSJ-100) с 89 пассажирами на борту вернулся 1 декабря в аэропорт Толмачево (Новосибирск) из-за технической неисправности.

На борту находилось 89 пассажиров, указывает "КП".

Сейчас борт отстранен от эксплуатации.

Самолет выполнял рейс Новосибирск – Талакан (Республика Саха). Пассажиров отправят в пункт назначения на резервном судне.

Борт принадлежит авиакомпании "ИрАэро".

Ранее сибирская авиакомпания потребовала 2 млрд рублей за убытки от «Суперджетов».

«ИрАэро» направила претензию к ГСС из-за эксплуатации SSJ-100. Суть - «неудовлетворительное состояние SSJ-100».

Авиакомпания начала использовать российские самолеты в 2016 году. В парке девять "сухих", однако исправными можно считать только пять, остальные четыре - в неудовлетворительном состоянии.

В сумму компенсации вошли расходы на содержание и ремонту самолетов, убытки из-за отмены рейсов и упущенная выгода.