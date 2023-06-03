Страшная катастрофа в Индии. Столкнулись несколько пассажирских поездов - более 200 погибших (обновлено)

Что произошло?
Катастрофа произошла вечером 2 июня в районе города Баласор в штате Одиша на востоке Индии.
Официальной версии случившегося пока нет. ТАСС сообщает, что по одной из версий, пассажирский поезд Бангалор - Калькутта столкнулся с другим пассажирским составом. От столкновения он частично сошел с рельсов и часть вагонов оказалась на соседних путях.
В вагоны врезался встречный скорый поезд "Коромандельский экспресс", следовавший из Калькутты в Ченнаи.
Чиновники также сообщают, что в аварию попал товарный состав.
Погибшие и пострадавшие
По последним данным, агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц сообщает о 233 погибших в аварии на железнодорожных путях.
Ранее СМИ сообщали о 900 пострадавших.
На данный момент неизвестно, есть ли среди пострадавших и погибших граждане России.
Обновлено в 12:18.
Число погибших при столкновении поездов в Индии достигло 288, сообщают РИА Новости.
Спасательная операция
На момент написания новости, в Индии ведется спасательная операция. На месте происшествия работают все ресурсы экстренный служб штата. Они ликвидируют последствия катастрофы и оказывают помощь раненым.
Власти опасаются, что многие пассажиры могут оставаться заблокированными в поврежденных вагонах.
Все медицинские учреждения в Баласоре и его окрестностях предупреждены и готовы принять пострадавших.