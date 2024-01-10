11 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Пристегните ремни: после посадки самолета в барнаульском аэропорту организована проверка

По факту посадки в аэропорту Барнаула самолета авиакомпании "Аэрофлот" начали доследственную проверку.

В самолете. Авиасообщение.
В самолете. Авиасообщение.
CC0

Выполнялся рейс Москва — Горно-Алтайск. Борт по техническим причинам совершил посадку в аэропорту Барнаул с выпущенными закрылками, указывает "Интерфакс".

Пострадавших нет. Пассажиры наземным транспортом уехали в Горно-Алтайск.

На месте работают следователи.

Обратный рейс в Москву из Горно-Алтайска задерживается.

Ранее 30 россиян не поместились в самолет своего рейса. Авиакомпания заменила следовавший в Сочи борт на менее вместительный. И части пассажиров не хватило мест.

Некоторым обеспечили места в других самолетах, но таких клиентов оказалось меньшинство.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость