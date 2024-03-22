23 марта
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Происшествия

Полицейский патруль, железный коридор. Что происходит у рассыпающейся барнаульской «сталинки» — фоторепортаж

19 марта у дома на проспекте Строителей, 4 в Барнауле обрушилась кирпичная кладка и фасад на двух балконах. Из-за риска обвала на территории здания ввели режим повышенной готовности. Корреспондент altapress.ru побывал на месте.

Обрушение балконов на "Сталинке" на пр. Строителей, 4.
Обрушение балконов на "Сталинке" на пр. Строителей, 4.
Дарья Беркетова

Стоит отметить, что разрушается не только это здание, но и соседние. Потихоньку «рассыпаются» дома на проспекте Строителей, 2, и проспекте Ленина, 85.

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