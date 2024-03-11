Две башенки, «тесто» для стен. Чем примечательна кузница барнаульской «Спички»

Altapress.ru рассказывает, насколько уникальной была кузница бывшего сереброплавильного завода: она походила на замок, кирпичи для каждого фасада были разного размера. Сейчас здание, как и весь архитектурный ансамбль, в плачевном состоянии. Владельцев обязали провести противоаварийные работы до 1 сентября. А когда-то здесь хотели сделать культурный центр.