16 марта
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Происшествия

Опубликованы последние слова экипажа Ил-76 перед авиакатастрофой в Ивановской области

Последними словами экипажа Ил-76, который разбился в Ивановской области, стал доклад о возгорании четвертого двигателя и вылетающих из него лопатках, которые повреждали системы, сообщил Telegram-канал Shot.

Крушение самолета.
Крушение самолета.
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Из-за повреждений самолет не смог вернуться на аэродром, с которого он вылетел за несколько минут до случившегося.

Основной версией падения самолета остается техническая неисправность.

Однако спецкомиссия выясняют все обстоятельства трагедии, указывает Газета.Ru.

Что произошло

В Ивановской области 12 марта потерпел крушение самолет Ил-76, сообщает Миноброны РФ. На борту Ил-76 находилось 16 человек. Все они погибли. Военный транспортник выполнял плановый полет. Проблемы начались практически сразу после взлета. Вернуться на аэродром вылета пилоты не смогли, но увели борт от жилых построек.

Губернатор Оренбургской области сообщил, что в авиакатастрофе находились оренбургские летчики.

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