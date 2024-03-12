12 марта
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Происшествия

На месте крушения Ил-76 нашли останки людей

В Ивановской области 12 марта рухнул военно-пассажирский самолет Ил-76.

Горящий самолет в Ивановской области.
Горящий самолет в Ивановской области.
112

Минобороны РФ подтвердило информацию о крушении самолета в Ивановской области. На борту находились 15 человек, по предварительным данным.

На месте обнаружили тела пяти человек, сообщает 112. При этом Baza пишет, что погибли все 15 человек. Информация не подтверждена.

Как произошло крушение Ил-76

Причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета. Экипаж принял решение вернуться на аэродром, но когда пошел на разворот, двигатель вспыхнул.

На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

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