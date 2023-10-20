Немедленно положите трубку: стали известны фразы, которые сразу выдают мошенников

Победить злодеев пока у правоохранителей не получается. Однако эксперты определили несколько фраз, с которых начинают разговоры жулики. Как только услышите нижеприведенные фразу, незамедлительно отключайтесь, указывает 45.ru.

"Прорвемся, опера"

Какой-нибудь следователь, майор, полковник полиции или оперуполномоченный присутствует почти во всех схемах телефонного мошенничества. "Опер" говорит с напором, не дает собеседнику опомниться. Ваши действия насчет телефона, куда перезвонить встретят контрнаступлением — дескать, звонок совершен по секретному каналу связи.

Пожилые люди верят. Если милая беседа начинается со слов — "С вами говорит майор Сидоров, не кладите трубку" — совершите обратное действие.

Настоящий сотрудник полиции в случае необходимости сам приедет к вам домой или на работу и покажет удостоверение, чтобы развеять сомнения. Или хотя бы даст номер не секретной связи, а телефона в кабинете.

Мошенники. unsplash.com

Банкиры

Ни один сотрудник банка (а тем более — Центрального банка РФ, который вообще не работает с физическими лицами) не будет звонить, чтобы предупредить о сомнительных операциях и переводах. Запомните это.

Да, могут звонить представители банков, но, как правило, они звонят с телефона, которому присвоен номер. Так, у крупнейших российских банков соответствующие номера — 900 и 1000.

"Банкиры" пытаются торопить или оказывать давление, чтобы отключить логическое мышление у «клиента». Мошенники расскажут истории о сомнительных операциях, попытках оформления кредита от вашего имени и так далее.

Важно помнить — при любых сомнениях вы можете положить трубку и перезвонить в ваш банк, чтобы получить полную и достоверную информацию о состоянии счета и кредитах.

Можно перепроверить информацию на сайтах учреждений. Или обратиться в ближайшее отделение. Запомните фразу «это служба безопасности банка». И когда услышите ее, кладите трубку.

Криминал, хакер, мошенник. unsplash.com

Берут кредит

Популярное у мошенников начало разговора: «Прямо сейчас на вас кто-то пытается взять кредит!». Цель — вызвать панику и заставить выполнить ряд действий, чтобы «защитить» деньги, а по факту — отдать их аферистам.

На самом деле банк не будет просить вас что-то делать. Если операция банку кажется подозрительной, он может ее заблокировать, но звонить и предупреждать точно не станет.

Только мошенники будут выражать обеспокоенность и предлагать вместо визита в офис выполнять их действия — называть пришедшие коды, номер карты и другие личные данные.

Банковские карты. Фото: freepik, автор jcomp.

Защищенный счет

Сотрудники банка никогда не скажут: «Чтобы спасти деньги от мошенников, надо перевести их на защищенный счет». В случае любых подозрений они могут просто заблокировать все перемещения по счету и саму карту до тех пор, пока вы не придете в отделение с паспортом. Или сами в банк.

Телефонный мошенник представляется работником банка и задает вопросы, подразумевающие, что кто-то совершает манипуляции с вашим счетом или так называемым «финансовым номером» (такого термина вообще нет).

Цель — выманить данные карты, взломать личный кабинет и похитить деньги. А начинается беседа вполне себе мило: «Поступила заявка на изменение финансового номера».

Банковская карта. СС0

ДТП

Удивительно, насколько до сих пор популярна эта легенда: «Мама, я сбил человека». Испуганный плачущий неразборчивый голос с чужого номера, который сменяется требовательным говором лжеполицейского.

Положите трубку и наберите своего родственника.

И это только верхушка "айсберга". Цель жуликов — заставить вас паниковать и совершать действия по их указке.

Внимательно прочтите цифру ниже — сколько миллиардов рублей телефонные "звонари" вывели со счетов законопослушных и добропорядочных граждан. И молодых, и пожилых.

ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход. altapress.ru

Цифра

Суммы, которые доверчивые россияне отправляют обманщикам, исчисляются миллиардами рублей. По данным ЦБ, только за 2022 год люди лишились таким образом более 14 млрд.

Между тем на фоне повышения ставок ЦБ мошенники придумали новую схему обмана.