На фоне повышения ставок ЦБ мошенники придумали новую схему обмана

На фоне роста ставок ЦБ они начали предлагать жертвам высокий процент по вкладам, сообщили РБК представители банка ВТБ.

Жулики звонят доверчивым россиянам и представляются сотрудниками «Госуслуг». Потом напоминают о повышении ключевой ставки и предлагает увеличить доход с помощью депозитов.

Для правдивости мошенники связывают клиентов с якобы работниками банка, пишет Мослента.

В ходе разговора злоумышленники убеждают жертву сообщить коды из СМС, логины или пароли для входа в приложение банка, выводят оттуда все деньги и исчезают.

Ранее в Барнауле пенсионерка за месяц отдала 6 млн рублей мошенникам.

Три месяца назад ей позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей банка и сказала, что со счетов женщины похищены деньги. Для того чтобы их вернуть, нужно было снять суммы и перевести на «безопасные счета». Пожилая женщина не разбиралась в этом и отказалась. Тогда незнакомка предложила выход – к потерпевшей будет приезжать «инкассатор», которому нужно будет передавать деньги.

Так к доверчивой бабушке на протяжении нескольких дней приезжали курьеры, которым она и отдавала деньги.