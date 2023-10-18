Из-за ЧП на борту самолета на несколько часов задержали вылет лайнера из барнаульского аэропорта

Борт направлялся в Барнаул из столичного аэропорта Шереметьво.
Внезапно одной из пассажирок стало плохо — женщина начала задыхаться, члены экипажа пытались реанимировать ее. Командир воздушного судна (КВС) принял решение об экстренной посадке в Екатеринбурге. Но прибывшая скорая помощь лишь констатировала смерть женщины.
Сейчас самолет утреннего рейса Москва — Барнаул находится в воздухе. Ориентировочное время прибытия 14:15.
Время вылета из Барнаула в Москву — 15:10.
Ранее стали известны подробности ЧП на самолете, где умерла женщина.
Также сообщалось, что за 25 минут до посадки на борту "Уральских авиалиний" умерла женщина.
Борт выполнял рейс Сочи - Челябинск. Пассажиры после этого были в шоке и плакали.
Бортпроводницы пытались помочь 45-летней женщине, но тщетно.
О причинах смерти не сообщается.