16 марта
﻿
Происшествия

Групповым сексом занялись российские подростки и сняли процесс на видео

В Первоуральске продолжается скандальная история о «секс-поздравлении».

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Местная 11-летняя школьница устроила «праздник» для своих друзей-восьмиклассников еще 23 февраля, пишет Урал24. Однако о скандале стало известно накануне.

В соцсетях появилась информация о том, что девочка якобы решила порадовать своих старших друзей и не придумала ничего лучше, чем устроить сеанс группового секса.

При этом подростки снимали происходящее на камеру. Ролики увидела мать одного из мальчиков. Женщина обратилась в полицию с требованием, чтобы девочка понесла заслуженное наказание.

Однако уголовные дела возбудили в отношении несовершеннолетних подростков — за совершение сексуального насилия, указывает ku66.ru.

Ранее умерла девочка, которую изнасиловали и сожгли подростки. ЧП случилось в поселке Октябрьский Пермского края.

Жестоко надругавшиеся над девочкой подростки бросили ее умирать прямо на рельсы (там нашли следы крови). Однако она сумела отползти в сторону. Под девочкой дымилась трава. У ребенка было обожжено более 80% кожи.

Она была в одних носках. Известно, что девочку облили бензином.

Потерпевшая скончалась в реанимации. До этого медики в течение 10 дней боролись за ее жизнь. Ввели в медикаментозную кому, чтобы потерпевшая не мучилась от невыносимой боли.

Отец не мог ее опознать — настолько она обгорела.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость