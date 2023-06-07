Что известно о массовом отравлении напитком "Мистер Сидр" и есть ли он в Алтайском крае

1

Что произошло?

С 3 по 5 июня в больницы Ульяновской области обратились 12 местных жителей с серьезным отравлением. Шестеро из них в последствии скончались.

По предварительным данным, все пострадавшие пили слабоалкогольный разливной напиток "Мистер Сидр". Его покупали в сетях "Территория пива" и "Бир хаус".

Вскоре пострадавших стали фиксировать в других регионах России.

Родные пострадавших отмечают, что сначала отравление проявлялось как обычное похмелье. Но затем человека начинало тошнить, у него белела кожа и проступали сильные круги под глазами.