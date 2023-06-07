Что известно о массовом отравлении напитком "Мистер Сидр" и есть ли он в Алтайском крае

С 3 по 5 июня в больницы Ульяновской области обратились 12 местных жителей с серьезным отравлением. Шестеро из них в последствии скончались.
По предварительным данным, все пострадавшие пили слабоалкогольный разливной напиток "Мистер Сидр". Его покупали в сетях "Территория пива" и "Бир хаус".
Вскоре пострадавших стали фиксировать в других регионах России.
Родные пострадавших отмечают, что сначала отравление проявлялось как обычное похмелье. Но затем человека начинало тошнить, у него белела кожа и проступали сильные круги под глазами.
По последним данным, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем составляет 90 человек.
В их числе четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина.
32 человека погибло в результате отравления, сообщает ТАСС.
Экспертизы выявили в напитках "Мистер Сидр" примеси метанола и этилбутирата, которые крайне опасны для человека.
Сидр изначально делали неправильно, так как решили добавить в него спирт, ведь это продукт естественного брожения. Об этом заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
"У нас нет лицензирования и даже не предусмотрено введение лицензирования розничных продаж сидра. То есть его может кто попало и из чего попало продавать, пойди там проконтролируй..." - отметил Шапкин.
Изначально отравленный сидр обнаружили в Ульяновской области. В последствии его нашли на полках магазинов в Нижегородской, Пензенской Самарской областях.
А также в регионах Поволжья, Удмуртии и в Севастополе.
В Алтайском крае и других сибирских регионах начали разыскивать суррогат "Мистер Сидр".
В новосибирском Роспотребнадзоре жителей призывают не пить этот алкоголь и звонить в ведомство в случае, если его нашли на полках магазинов, указывает НГС.
Напиток поставлял предприниматель из Красноглинского района Самары. Его задержали.
Также задержали второго подозреваемого, который поставлял опасную продукцию. Свою вину он не признает.