Будьте внимательны: мошенники прикинулись пострадавшими от теракта в "Крокусе" и выманивают у людей деньги

Мошенники после теракта в «Крокус Сити Холле» стали представляться пострадавшими, сообщает Telegram-канал пресс-службы площадки.

Жулики с помощью фишинговой рассылки по сбору средств обманывают людей на деньги.

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«Крокус» не проводит сбора средств, а потому граждан просят не переводить средства и не подписываться на фейковые сообщества в соцсетях.

Достоверная информация публикуется только в официальных источниках, указывает Газета.Ru.

Ранее на 30 млн рублей развели мошенники российского дипломата.

Дипломату позвонил неизвестный и представился якобы менеджером службы банковского надзора. Он убедил мужчину рассказать о всех его счетах и установить на телефон «специальное» приложение.

Следующие два дня дипломат по инструкциям аферистов снимал деньги со счетов и отправлял их на якобы «безопасный счет».

Позже жулики попросили мужчину вставить свою сим-карту в телефон супруги. С ее счета пропало 4 млн рублей.

В общей совокупности мошенникам удалось вытянуть из дипломата около 30 млн рублей. Мужчина обратился в полицию.

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