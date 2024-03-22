23 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Мошенники от имени директора убедили уборщицу Большого театра взять кредит на 2 млн рублей

Уборщицу Большого театра мошенники обманули на 2 млн рублей от имени директора Валерия Гергиева, сообщает Telegram-канал Mash.

Большой театр.
Большой театр.
Кристина Тарасова

Жулики написали женщине в мессенджере от имени Гергиева и заявили — у службы безопасности театра есть к ней вопросы и нужно будет пообщаться.

После чего с ней связались якобы из службы безопасности и предупредили — ее карту взломали и есть опасность, что деньги женщины пойдут на нужды ВСУ, указывает Газета.Ru.

Аферисты уговорили взять кредит под большой процент и обналичить. Сотрудники банка пытались отговорить женщину, но она поверила мошенникам.

Ранее пенсионерка перевела мошенникам почти 17 млн рублей. Жертвой жуликов стала 75-летняя женщина.

Неизвестные звонили пожилой женщине и представлялись сотрудниками различных служб.

Они уверяли пенсионерку — нужно обезопасить свои накопления, иначе их украдут жулики. Пенсионерка поддалась на уговоры и перевела мошенникам почти 17 млн рублей.

Примечательно, что пожилая женщина передавала и переводила деньги с лета прошлого года. Сотрудники банков говорили ей, что ее обманывают мошенники, но она никому не хотела верить.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость