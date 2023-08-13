Асфальт провалился и образовал яму "с человеческий рост" в Барнауле

Женщина рассказала, что ямы появились после строительных работ по прокладке водопровода под проезжей частью дорог.
При этом в яму однажды провалилась женщина, а на пересечении ул.Лиственничной и ул.Багряной автобус нырнул колесом в дыру.
Теперь на пересечении ул.Лиственничной и пер. Глубина появилась яма "с человеческий рост".
"Таких новых провалов будет еще много, так как подземные пустоты образовались на всей протяженности наших улиц, точный размер их не известен. В результате таких провалов могут пострадать люди, частные дома, подземные коммуникации", - пожаловалась жительница Барнаула.
Также она написала, что мэрия не предпринимает мер по решению проблемы.
"Требуем произвести качественно георадарное обследование всей протяженности наших улиц и надлежащим образом устранить образовавшиеся в результате прокладки водопровода пустоты!", - заключила женщина.