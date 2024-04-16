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Долгожданные предложения для знающих сельхозтоваропроизводителей от ГК Большой

Модернизация и облегчение процесса перевозок — проблема производителей, которая никогда не перестанет быть актуальной. Рассказываем, какую технику сейчас предлагают аграриям (и не только) и почему она крутая.

Легкий самосвальный зерновоз на базе проверенного автомобиля Ситрак.
Легкий самосвальный зерновоз на базе проверенного автомобиля Ситрак.
Фото предоставлено ГК «Большой».

Предложение ВАУ!

Компания предлагает легкий самосвальный зерновоз на базе проверенного автомобиля Ситрак (SITRAK), имеющий Двигатель MAN с мощность 480 л/с КПП автомат TRAXON ZF 12, как альтернатива грузовику «Камаз», МАЗ MAN, SCANIA, VOLVO.

Самосвальный зерновоз на базе автомобиля Ситрак.
Самосвальный зерновоз на базе автомобиля Ситрак.
Фото предоставлено ГК «Большой».

Зерновоз поможет вам решить наболевшую проблему, а именно — жесткие правила весового контроля на дорогах.

Ведь данная машина весит всего 12 тонн за счет использования легкой высокопрочной стали, коробчатого типа сваренная из профильных труб квадратного сечения и гнутым профильным листом. Внутренний объем кузова автомобиля 32 куб. м., силовая часть каркаса усиленная.

С ним в паре используется зерновозный самосвальный прицеп объемом 32 куб. м. с массой всего 6,3 тонны выполненный таким же образом, как и сам автомобиль, и имеющий подъемную среднюю ось.

Зерновозный самосвальный прицеп объемом 32 кубометра и весом всего 6,3 т.
Зерновозный самосвальный прицеп объемом 32 кубометра и весом всего 6,3 т.
Фото предоставлено ГК «Большой».

Техника в наличии на стоянках компании и ее не придется долго ждать, что позволит быстро подготовится к сезону.

Ситраки зарекомендовали себя с самых лучших сторон, получили признание десятков тысяч довольных водителей.

Компания постоянно собирает обратную связь от своих клиентов и убеждается в том, что китайская техника марки Синотрак полюбилась в Алтайском крае и по всей стране. Клиенты покупают по несколько машин и возвращаются снова и снова.

Уникальные предложения

ГК «Большой» принимает обратную связь от специалистов аграрного комплекса края и учитывает все пожелания при производстве прицепной, полуприцепной и специальной техники, сотрудничая с такими компаниями как АМКАР, Риат, Мегатрон, СПМ.

Также компания ведет проработку выгодных условий финансирования сделок приобретения данной техники, взаимодействуя с наиболее крупными банками сельскохозяйственной направленности, с министерством сельского хозяйства Алтайского края.

ГК «Большой» стремится создать уникальный товар и получить субсидии на поставку данной техники, двигателей и запасных частей к ней.

В последующем группа компаний «Большой» может гарантировать сервисное обслуживание, как стационарное, так и выездное 24/7.

Виталий Владимирович Журавский, руководитель компании «Большой - Техника».
Виталий Владимирович Журавский, руководитель компании «Большой - Техника».
Фото: Анна Зайкова.

Общее предложение

ГК «Большой» является официальным представителем ряда известных и проверенных мировых производителей серийной, специальной, прицепной и полуприцепной техники. И поставляет для аграрного комплекса Алтайского края и других регионов России:

  • Автомобили для перевозки сельхозпродукции повышенной грузоподьемности;
  • Автомобили бортовые в составе автопоездов с бортовым прицепом грузоподьемностью свыше 40 тонн;
  • Самосвалы и автопоезда-самосвалы для перевозки зерна и другой сельхозпродукции 2-3 сторонней разгрузки;
  • Спецтехнику для перевозки зерна;
  • Технику для перевозки КРС;
  • Технику для перевозки сахарной свеклы;
  • Прицепы и полуприцепы бортовые и самосвальные;
  • Алюминиевые прицепы большой грузоподъемности и объема кузова (до 50 м.куб);
  • Кормораздатчики;
  • Автокомбикормовые заводы повышенной производительности;
  • другие виды и модификации техники и спецтехники на шасси автомобилей, прицепов и полуприцепов Китайского, Российского производства.

ГК «Большой» предлагает любое серийное и специальное дополнительное оборудование, а так же оснащение транспортных средств и спецтехники сельскохозяйственного назначения этим оборудованием: кондиционеры, утеплители, различные системы пологовки, подогреватели, конструктивы для сбора и выгрузки урожая, пыле- и влагозащита, лестницы, площадки, окна для зерномета и многое-многое другое по запросам покупателей.

Универсальное предложение

ГК «Большой» постоянно следит за тенденциями в производстве и эксплуатации техники.

В последнее время наблюдается высокий спрос на кузов для универсального применения.

Сельхозсамосвал теперь легко может использоваться и в строительстве, и для перевозки других грузов (паллет, сыпучих материалов, биг-бегов, удобрений, фуража и т д ). Данные решения возможны за счет использования новых легких и прочных материалов для изготовления кузова, удлинения бортовой платформы до 6 и более метров, использования дополнительной задней разгрузки кузова, а так же благодаря использованию усилителей конструкции кузова и гидросистем нового поколения.

Также машины могут быть оснащены дополнительно бортами, которые увеличивают объем кузова автомобиля для перевозки сельхозпродукции. В конструкции кузовов применяются борта верхнего и нижнего открытия. Так же борта самосвальных кузовов оснащаются системами удаленного открывания бортов (без выхода водителя из кабины транспортного средства).

Популярное предложение

В компании заметили, что наиболее востребованная фермерами и другими сельхозтоваропроизводителями техника — это техника «Ситрак» с использованием колесной формулы 6х4 с двух или трехосным прицепом.

Свою популярность эта конструкция автопоезда приобрела, потому что она манёвренная, приспособленная для полевых дорог, отличается высокой проходимостью. Качество и эффективность ее работы подтверждена большим количеством хороших отзывов.

Предложение для самозагрузки

ГК «Большой» предлагает к приобретению сельхоз самосвалы с краноманипуляторными установками (КМУ), предназначенными для самозагрузки и самовыгрузки транспортного средства.

Сельхозсамосвал с крано-манипуляторными установками (КМУ) для самозагрузки и самовыгрузки транспортного средства.
Сельхозсамосвал с крано-манипуляторными установками (КМУ) для самозагрузки и самовыгрузки транспортного средства.
Фото предоставлено ГК «Большой».
Сельхозсамосвал с крано-манипуляторными установками (КМУ) для самозагрузки и самовыгрузки транспортного средства.
Сельхозсамосвал с крано-манипуляторными установками (КМУ) для самозагрузки и самовыгрузки транспортного средства.
Фото предоставлено ГК «Большой».

Данные установки используются для погрузки и выгрузки биг-бэгов — специальной тары для зерна и иных культур или агрохимикатами, для загрузки посевных комплексов, для внесения удобрений в почву и других подобных работ, а так же прекрасно используются эксплуатантами для проведения любых строительно-монтажных работ в своем диапазоне высот и грузоподъемности.

В наличии и под заказ тросовые телескопические и коленчатые телескопические крано-манипуляторные установки, в том числе и Z-образные, монтируемые за кабиной транспортного средства или на заднем свесе. Установка КМУ на заднем свесе позволяет одновременно проводить погрузо-разгрузочные работы самого автомобиля и прицепа, а при использовании КМУ на седельном тягаче — позволяет работать в составе с полуприцепом.

Предложение для перевозок на большие расстояния (межрегиональные перевозки)

Перемещение сельхозпродукции на большие расстояния станет легче и удобнее с применением седельных тягачей колесной формулой 4х2, 6х4, 6х2 и бортовых или самосвальных полуприцепов большой вместимости. Используемые при этом седельные тягачи с полным комплектом опций, отвечают самым требовательным эксплуатантам по комфорту и надежности.

Отличные результаты по экономической эффективности транспортной услуги при работе в сцепке с седельным тягачом 4x2 и 6x2 показали реализуемые сельскохозяйственные самосвальные алюминиевые облегченные четырехосные полуприцепы объемом до 50 м. куб.

Индивидуальное предложение

ГК «Большой» помогает работникам аграрного комплекса подобрать идеальную технику под любые потребности и укомплектовать технику для сельхозназначения по индивидуальным техническим заданиям.

Обращайтесь, ГК «Большой» всегда на связи!

Большая техника для больших возможностей!

Головной офис ГК «Большой» в Алтайском крае на Калинина, 24а1.
Головной офис ГК «Большой» в Алтайском крае на Калинина, 24а1.
Фото: Анна Зайкова.

г. Барнаул, пр. Калинина, 24а/1

Сайт: big-gk.com
Телефон: 8 800 775 9005

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