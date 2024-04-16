Долгожданные предложения для знающих сельхозтоваропроизводителей от ГК Большой

Модернизация и облегчение процесса перевозок — проблема производителей, которая никогда не перестанет быть актуальной. Рассказываем, какую технику сейчас предлагают аграриям (и не только) и почему она крутая.

Предложение ВАУ!

Компания предлагает легкий самосвальный зерновоз на базе проверенного автомобиля Ситрак (SITRAK), имеющий Двигатель MAN с мощность 480 л/с КПП автомат TRAXON ZF 12, как альтернатива грузовику «Камаз», МАЗ MAN, SCANIA, VOLVO.

Самосвальный зерновоз на базе автомобиля Ситрак. Фото предоставлено ГК «Большой».

Зерновоз поможет вам решить наболевшую проблему, а именно — жесткие правила весового контроля на дорогах.

Ведь данная машина весит всего 12 тонн за счет использования легкой высокопрочной стали, коробчатого типа сваренная из профильных труб квадратного сечения и гнутым профильным листом. Внутренний объем кузова автомобиля 32 куб. м., силовая часть каркаса усиленная.

С ним в паре используется зерновозный самосвальный прицеп объемом 32 куб. м. с массой всего 6,3 тонны выполненный таким же образом, как и сам автомобиль, и имеющий подъемную среднюю ось.

Зерновозный самосвальный прицеп объемом 32 кубометра и весом всего 6,3 т. Фото предоставлено ГК «Большой».

Техника в наличии на стоянках компании и ее не придется долго ждать, что позволит быстро подготовится к сезону.

Ситраки зарекомендовали себя с самых лучших сторон, получили признание десятков тысяч довольных водителей.

Компания постоянно собирает обратную связь от своих клиентов и убеждается в том, что китайская техника марки Синотрак полюбилась в Алтайском крае и по всей стране. Клиенты покупают по несколько машин и возвращаются снова и снова.

Уникальные предложения

ГК «Большой» принимает обратную связь от специалистов аграрного комплекса края и учитывает все пожелания при производстве прицепной, полуприцепной и специальной техники, сотрудничая с такими компаниями как АМКАР, Риат, Мегатрон, СПМ.

Также компания ведет проработку выгодных условий финансирования сделок приобретения данной техники, взаимодействуя с наиболее крупными банками сельскохозяйственной направленности, с министерством сельского хозяйства Алтайского края.

ГК «Большой» стремится создать уникальный товар и получить субсидии на поставку данной техники, двигателей и запасных частей к ней.

В последующем группа компаний «Большой» может гарантировать сервисное обслуживание, как стационарное, так и выездное 24/7.

Виталий Владимирович Журавский, руководитель компании «Большой - Техника». Фото: Анна Зайкова.

Общее предложение

ГК «Большой» является официальным представителем ряда известных и проверенных мировых производителей серийной, специальной, прицепной и полуприцепной техники. И поставляет для аграрного комплекса Алтайского края и других регионов России:

Автомобили для перевозки сельхозпродукции повышенной грузоподьемности;

Автомобили бортовые в составе автопоездов с бортовым прицепом грузоподьемностью свыше 40 тонн;

Самосвалы и автопоезда-самосвалы для перевозки зерна и другой сельхозпродукции 2-3 сторонней разгрузки;

Спецтехнику для перевозки зерна;

Технику для перевозки КРС;

Технику для перевозки сахарной свеклы;

Прицепы и полуприцепы бортовые и самосвальные;

Алюминиевые прицепы большой грузоподъемности и объема кузова (до 50 м.куб);

Кормораздатчики;

Автокомбикормовые заводы повышенной производительности;

другие виды и модификации техники и спецтехники на шасси автомобилей, прицепов и полуприцепов Китайского, Российского производства.

ГК «Большой» предлагает любое серийное и специальное дополнительное оборудование, а так же оснащение транспортных средств и спецтехники сельскохозяйственного назначения этим оборудованием: кондиционеры, утеплители, различные системы пологовки, подогреватели, конструктивы для сбора и выгрузки урожая, пыле- и влагозащита, лестницы, площадки, окна для зерномета и многое-многое другое по запросам покупателей.

Универсальное предложение

ГК «Большой» постоянно следит за тенденциями в производстве и эксплуатации техники.

В последнее время наблюдается высокий спрос на кузов для универсального применения.

Сельхозсамосвал теперь легко может использоваться и в строительстве, и для перевозки других грузов (паллет, сыпучих материалов, биг-бегов, удобрений, фуража и т д ). Данные решения возможны за счет использования новых легких и прочных материалов для изготовления кузова, удлинения бортовой платформы до 6 и более метров, использования дополнительной задней разгрузки кузова, а так же благодаря использованию усилителей конструкции кузова и гидросистем нового поколения.

Также машины могут быть оснащены дополнительно бортами, которые увеличивают объем кузова автомобиля для перевозки сельхозпродукции. В конструкции кузовов применяются борта верхнего и нижнего открытия. Так же борта самосвальных кузовов оснащаются системами удаленного открывания бортов (без выхода водителя из кабины транспортного средства).

Популярное предложение

В компании заметили, что наиболее востребованная фермерами и другими сельхозтоваропроизводителями техника — это техника «Ситрак» с использованием колесной формулы 6х4 с двух или трехосным прицепом.

Свою популярность эта конструкция автопоезда приобрела, потому что она манёвренная, приспособленная для полевых дорог, отличается высокой проходимостью. Качество и эффективность ее работы подтверждена большим количеством хороших отзывов.

Предложение для самозагрузки

ГК «Большой» предлагает к приобретению сельхоз самосвалы с краноманипуляторными установками (КМУ), предназначенными для самозагрузки и самовыгрузки транспортного средства.

Сельхозсамосвал с крано-манипуляторными установками (КМУ) для самозагрузки и самовыгрузки транспортного средства. Фото предоставлено ГК «Большой». Сельхозсамосвал с крано-манипуляторными установками (КМУ) для самозагрузки и самовыгрузки транспортного средства. Фото предоставлено ГК «Большой».

Данные установки используются для погрузки и выгрузки биг-бэгов — специальной тары для зерна и иных культур или агрохимикатами, для загрузки посевных комплексов, для внесения удобрений в почву и других подобных работ, а так же прекрасно используются эксплуатантами для проведения любых строительно-монтажных работ в своем диапазоне высот и грузоподъемности.

В наличии и под заказ тросовые телескопические и коленчатые телескопические крано-манипуляторные установки, в том числе и Z-образные, монтируемые за кабиной транспортного средства или на заднем свесе. Установка КМУ на заднем свесе позволяет одновременно проводить погрузо-разгрузочные работы самого автомобиля и прицепа, а при использовании КМУ на седельном тягаче — позволяет работать в составе с полуприцепом.

Предложение для перевозок на большие расстояния (межрегиональные перевозки)

Перемещение сельхозпродукции на большие расстояния станет легче и удобнее с применением седельных тягачей колесной формулой 4х2, 6х4, 6х2 и бортовых или самосвальных полуприцепов большой вместимости. Используемые при этом седельные тягачи с полным комплектом опций, отвечают самым требовательным эксплуатантам по комфорту и надежности.

Отличные результаты по экономической эффективности транспортной услуги при работе в сцепке с седельным тягачом 4x2 и 6x2 показали реализуемые сельскохозяйственные самосвальные алюминиевые облегченные четырехосные полуприцепы объемом до 50 м. куб.

Индивидуальное предложение

ГК «Большой» помогает работникам аграрного комплекса подобрать идеальную технику под любые потребности и укомплектовать технику для сельхозназначения по индивидуальным техническим заданиям.

Обращайтесь, ГК «Большой» всегда на связи!

Большая техника для больших возможностей!

Головной офис ГК «Большой» в Алтайском крае на Калинина, 24а1. Фото: Анна Зайкова.

г. Барнаул, пр. Калинина, 24а/1

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Телефон: 8 800 775 9005

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