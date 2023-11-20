От винта: российским авиаперевозчикам предложили совершать рейсы в одну из самых закрытых стран

Рейсы планируется выполнять из Москвы и Владивостока.

Пока попасть в Северную Корею можно на спецрейсе Air Koryo из Владивостока. И авиасообщение с одной из самых закрытых стран мира состоит из командировочного трафика, указывает Lenta.ru.

Ранее отдыхать в Северной Корее посоветовал россиянам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр находился в КНДР с рабочим визитом. Там он встретился с коллегой Цой Сон Хи.

Местный журналист задал вопрос Лаврову — стал бы он рекомендовать КНДР для отдыха для россиян. На что глава МИД РФ ответил утвердительно.