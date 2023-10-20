О сигнале ядерных испытаний США для РФ рассказал российский ученый

Ядерные испытания в США могли быть сигналом России о невозможности скрытия в будущем возможных ядерных испытаний, предположил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович, пишет Lenta.ru.

Американское министерство энергетики сообщило, что США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где до этого испытывали ядерное оружие.

По мнению ученого, это произошло в целях отработки технологий выявления ядерных испытаний другими странами.

К такому выводу он пришел в связи с тем, что испытания провели спустя несколько часов после отзыва РФ ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, указывает Газета.Ru.

На данный момент у России нет планов проводить аналогичные испытания, считает ученый.

Ранее Кадыров прокомментировал предложение Симоньян устроить термоядерный взрыв над Сибирью.

Она заявила, что один из инженеров когда-то объяснил ей, что "если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле".

Такое заявление вызвало возмущение. Так, московский политик Николай Королев отправил обращения в Следственный комитет и полицию и попросил проанализировать рассуждения главного редактора RT.

Кадыров уверен, что Симоньян это сказала, потому что она "настоящий патриот".

И заметил — Симоньян "не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным ударом по своей же территории. Любые подобные решения принимает Верховный Главнокомандующий".