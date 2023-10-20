21 октября
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Политика

О сигнале ядерных испытаний США для РФ рассказал российский ученый

Ядерные испытания в США могли быть сигналом России о невозможности скрытия в будущем возможных ядерных испытаний, предположил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович, пишет Lenta.ru.

Ядерное оружие.
Ядерное оружие.
СС0

Американское министерство энергетики сообщило, что США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где до этого испытывали ядерное оружие.

По мнению ученого, это произошло в целях отработки технологий выявления ядерных испытаний другими странами.

К такому выводу он пришел в связи с тем, что испытания провели спустя несколько часов после отзыва РФ ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, указывает Газета.Ru.

На данный момент у России нет планов проводить аналогичные испытания, считает ученый.

Ранее Кадыров прокомментировал предложение Симоньян устроить термоядерный взрыв над Сибирью.

Она заявила, что один из инженеров когда-то объяснил ей, что "если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле".

Такое заявление вызвало возмущение. Так, московский политик Николай Королев отправил обращения в Следственный комитет и полицию и попросил проанализировать рассуждения главного редактора RT.

Кадыров уверен, что Симоньян это сказала, потому что она "настоящий патриот".

И заметил — Симоньян "не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным ударом по своей же территории. Любые подобные решения принимает Верховный Главнокомандующий".

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