Кадыров прокомментировал предложение Симоньян устроить термоядерный взрыв над Сибирью

Напомним, она предложила устроить термоядерный взрыв над Сибирью.

Вызвавшее возмущение высказывание было сделано в конце программы «ЧТД». Симоньян начала рассуждать о термоядерном взрыве, как обо «всех вытекающих» сейчас происходящего, напоминает НГС.

Она заявила, что один из инженеров когда-то объяснил ей, что "если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле".

Такое заявление вызвало возмущение. Так, московский политик Николай Королев отправил обращения в Следственный комитет и полицию и попросил проанализировать рассуждения главного редактора RT.

Кадыров уверен, что Симоньян это сказала, потому что она "настоящий патриот".

И заметил — Симоньян "не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным ударом по своей же территории. Любые подобные решения принимает Верховный Главнокомандующий".

С чего все началось

По словам Симоньян, ядерные испытания над Сибирью нужны, чтобы вывести из строя всю радиоэлектронику, напугать западные страны и завершить конфликт на Украине.

Она считает, что от "взрыва в сотнях километрах" ядерной зимы не случится и никто не умрет.

Позиция Кремля

Кремль опроверг идею ядерный испытаний над Сибирию. По словам пресс-прессекретаря президента Дмитрия Пескова, Симоньян не служит во властных структурах, чтобы к ней прислушивались.

Мэр Новосибирска тоже прокомментировал ситуацию.

Он, как физик по образованию отметил, что период полураспада радиоактивных элементов при ядерном взрыве составляет сотни и тысячи лет. Поэтому к таким заявлениям нужно относиться ответственно и понимать все последствия.

Следовательно, по мнению мэра, из предложенных Симоньян испытаний ничего хорошего не выйдет.