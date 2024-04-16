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Политика

Мэр затопленного Орска рассказал, почему его сын переехал в Саудовскую Аравию. Видео

Мэр Орска Василий Козупица прокомментировал информацию о том, что его сын Николай уехал в Саудовскую Аравию вскоре после того как началась мобилизации, а месяц назад приобрел квартиру в Дубае. Мэр Орска заявил, что его сын уехал по работе, а жизнь там «тоже не мед» из-за климата. Видеообращение Козупицы разместило издание Урал56.ру.

Мэр Орска Василий Козупица.
Мэр Орска Василий Козупица.
Кадр с личной страницы Вконтакте

На видео мэр рассказал, что его сын — инженер-геолог, и раньше он работал на Сахалине. В Саудовскую Аравию уехал, так как его пригласили на новую работу. По его словам, жить там трудно из-за жаркого климата.

Накануне Фонд борьбы с коррупцией (внесен в реестр иноагентов, признан экстремистской организацией, ликвидирован и запрещен) опубликовал видео с расследованием. Исходя из данных, ясно, что сын мэра Орска Николай Козупица покинул Россию в октябре 2022 года и переехал в Саудовскую Аравию вместе с семьей.

При этом месяц назад Николай Козупица переехал в Дубай. Там он купил квартиру стоимостью 33 млн рублей.

Публикацию сделали на фоне мощнейшего наводнения в Оренбургской области из-за паводков. По состоянию на 15 апреля в Орске из-за прорыва дамбы затоплено 6995 домов.

Отмечается, что ущерб инфраструктуре составил 40 млрд рублей, восстановлению не подлежат 40% затопленных домов. На данный момент в регионе затоплены 11,7 тыс. жилых домов и 18,7 тыс. приусадебных участков.

Ранее сообщалось, что более 10 тыс. жилых домов пострадало от паводка в Орске.

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