Как работает закон об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО и стоит ли его бояться

1

Как было раньше и что изменилось?

В 2023 году был принят закон, по которому подписавших контракт с ВС РФ во время мобилизации или военного положения не будут привлекать к уголовной ответственности, а наказание заменят условным сроком.

Но только в случае совершения умышленных преступлений небольшой или средней тяжести — это те, за которые максимальное наказание не превышает 3 и 5 лет лишения свободы. А также неосторожных деяний тех же категорий — за них дают максимум 10 лет лишения свободы.

Тюрьма СС0

В марте 2024-го законопроект дополнили новыми статьями, закрепившими уже действующий механизм. Теперь его действие распространяется на подозреваемых и обвиненных.