22 марта
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Политика

Владимир Путин обратился с россиянам после обнародования официальных итогов голосования

В своей речи Президент РФ отметил, что выборы показали, что Россия сегодня одна большая и дружная семья.

Владимир Путин на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015.
Владимир Путин на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015.
kremlin.ru

Что еще сказал Владимир Путин транслирует Mash:

— Понимаю, что такой уровень доверия повышает мою ответственность перед вами.

— На наших исторических территориях сотрудники избиркома проявили мужество и стойкость.

— Для меня это важнее, чем просто победа на выборах, — это ваша поддержка политического строя и курса.

— Вы цените свободу выбора. Благодарю вас за свободу выбора.

— Все идеи и предложения кандидатов в президенты будут использованы в интересах развития России.

— Каждый голос россиян на выборах имел огромное значение.

Ранее сообщалось, что подведены итоги выборов президента России.

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