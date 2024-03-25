26 марта
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Политика

«Общество изменится». Как мы будем жить после теракта и до чего дойдут обсуждения смертной казни — мнение эксперта

Алтайский политолог Константин Лукин прокомментировал обсуждение политиками возвращения смертной казни и усиление мер безопасности в свете недавней трагедии.

Завалы в «Крокус Сити Холле».
Завалы в «Крокус Сити Холле».
МЧС России

— В Госдуме собираются проработать тему возвращения смертной казни. Как думаете, получат ли эти обсуждения продолжение в виде рассмотрения и принятия закона?

— И в обществе, и среди элиты сейчас развернулась дискуссия. Пока тему просто подняли, всколыхнули людей и активизировали обсуждения. О принятии пока говорить рано — законопроект еще даже не внесли.

— Понятия терроризма и экстремизма у большинства людей идут бок о бок, даже в некоторых государственных реестрах их не разграничивают, например, в Росфинмониторинге. Хотя это совсем разные понятия. Тем не менее, уже начались волнения, что экстремисты тоже попадут под теоретический закон о смертной казни.

— Дискуссия идет о возврате смертной казни только за страшные, тяжелые преступления: нарушение половой неприкосновенности детей, серийные и массовые убийства. То, что влечет большое количество жертв. Условно говоря, за радужный браслет или сережку никто ничего вводить не станет.

По моему личному мнению, закон был бы целесообразен. Конечно, с отсрочкой на тщательное расследование. Но то, что за деньги налогоплательщиков пожизненно содержат преступников, с моей точки зрения, лишено смысла.

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Политика

— Насколько вообще теперь нужно быть бдительными и что будет дальше? Примут ли дополнительные законы и меры безопасности? Сейчас, например, усилили проверку на дорогах, даже в Алтайском крае.

— Любое усиление безопасности оправдано и в любом случае пойдет на пользу. Для всех теракт стал большим шоком. Понадобится много времени, чтобы его переосмыслить и переформировать все сферы жизни, в том числе провести необходимые проверки и, возможно, пересмотреть законы.

Ясно одно: общество однозначно изменится. А вот в какую сторону – пока сказать не берусь.

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