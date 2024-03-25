26 марта
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Политика

Информацию о возможной гибели новоалтайского депутата на СВО проверяют власти

Наблюдатели обсуждают информацию о возможной гибели депутата Новоалтайского горсобрания Дмитрия Гришина. Он ушел добровольцем на специальную военную операцию, сообщает «Банкфакс».

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Официальных заявлений о гибели депутата пока не поступало. Скорбные вести его семье якобы сообщили сослуживцы.

В связи с этим городские власти запросили информацию в военном комиссариате. Председатель Новоалтайского горсобрания Алексей Камышов назвал информацию о смерти коллеги слухами.

В сентябре 2022 года Дмитрий Гришин в очередной раз был избран депутатом горсобрания. Осенью того же года он уехал в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольца.

Ранее участника СВО из Алтайского края высадили с самолета за курение.

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