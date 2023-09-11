День 564-й. Самое важное к утру 11 сентября

Южная Корея предоставит Украине помощь на $2 млрд, начиная с 2025 года, заявил ее президент Юн Сок Ёль. Ранее сообщалось, что объем южнокорейской помощи, заявленный на 2024 год, составляет $300 млн;

Словакия получит еще €5,5 млн от Европейского фонда мира за помощь Украине, сообщили в Минобороны страны;

Гидрографическая служба Британии передала Украине четыре эхолота стоимостью 1,6 млн фунтов для поддержания безопасной морской навигации;

Посольство России в Финляндии в своем Telegram-канале рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками. Это связано с опубликованными ранее разъяснениями Еврокомиссии о ввозе из России в Евросоюз товаров, которые приравниваются к запрещенному импорту;

Россия строит военные базы у границы с Финляндией, сообщила финская телерадиокомпания Yle, опубликовав спутниковые снимки;

Украина будет готова к переговорам с Россией, если с такой инициативой выступит Москва, США готовы следовать в этом вопросе за Киевом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен;

Президент Украины Владимир Зеленский увидел перемену настроения у ряда партнеров, обещающих всегда поддерживать Киев, и начал сомневаться в их искренности, передает Economist;

Зеленский заявил, что правительству Украины придется донести до граждан перспективу «полностью милитаризированной экономики», если стране предстоит конфликт на истощение;

Украинские власти решили исключить из официальных документов термин «ограниченно годный» к службе в армии, теперь гражданин будет либо годен к службе, либо не годен;

В новых регионах и в приграничье выявлено и уничтожено более 60 групп украинских диверсантов. Также пресечены пять крупных вооруженных нападений на Белгородскую и Брянскую области;

Заявка на поставку российского газа в Европу через Украину составляет 10 сентября 41,6 млн куб. м, сообщил «Газпром»;