День 564-й. Самое важное к утру 11 сентября

Главные новости
- С начала СВО в России выросло количество терактов. За этот период совершен 131 теракт, спецслужбы предотвратили 144 из них, рассказал замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков в интервью «Российской газете». Роскомнадзор с начала СВО заблокировал более 190 тыс. материалов с фейками, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев.
- Запад отказался от формулировок по Украине на G20 под давлением развивающихся стран, которые настаивали на более компромиссном варианте текста итоговой декларации. Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что президент РФ Владимир Путин не будет подвергнут аресту в соответствии с ордером Международного уголовного суда, если приедет в Бразилию на саммит G20 в будущем году.
- Украинский «Энергоатом» подписал с американской компанией ConverDyn меморандум о взаимопонимании в сфере конверсии урана, сообщили в компании. Министр энергетики Украины Герман Галущенко также рассказал, что «Энергоатом» получил первую партию ядерного топлива для 440-х реакторов, произведенного американской компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами, передает «Коммерсантъ».
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Южная Корея предоставит Украине помощь на $2 млрд, начиная с 2025 года, заявил ее президент Юн Сок Ёль. Ранее сообщалось, что объем южнокорейской помощи, заявленный на 2024 год, составляет $300 млн;
Словакия получит еще €5,5 млн от Европейского фонда мира за помощь Украине, сообщили в Минобороны страны;
Гидрографическая служба Британии передала Украине четыре эхолота стоимостью 1,6 млн фунтов для поддержания безопасной морской навигации;
Посольство России в Финляндии в своем Telegram-канале рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками. Это связано с опубликованными ранее разъяснениями Еврокомиссии о ввозе из России в Евросоюз товаров, которые приравниваются к запрещенному импорту;
Россия строит военные базы у границы с Финляндией, сообщила финская телерадиокомпания Yle, опубликовав спутниковые снимки;
Украина будет готова к переговорам с Россией, если с такой инициативой выступит Москва, США готовы следовать в этом вопросе за Киевом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен;
Президент Украины Владимир Зеленский увидел перемену настроения у ряда партнеров, обещающих всегда поддерживать Киев, и начал сомневаться в их искренности, передает Economist;
Зеленский заявил, что правительству Украины придется донести до граждан перспективу «полностью милитаризированной экономики», если стране предстоит конфликт на истощение;
Украинские власти решили исключить из официальных документов термин «ограниченно годный» к службе в армии, теперь гражданин будет либо годен к службе, либо не годен;
В новых регионах и в приграничье выявлено и уничтожено более 60 групп украинских диверсантов. Также пресечены пять крупных вооруженных нападений на Белгородскую и Брянскую области;
Заявка на поставку российского газа в Европу через Украину составляет 10 сентября 41,6 млн куб. м, сообщил «Газпром»;
FT сообщила о росте киберпреступности в Турции из-за хакеров-мигрантов из России. По данным правоохранительных органов, россияне объединяются с местными киберпреступниками для мелкого онлайн-мошенничества.