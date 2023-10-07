День 590-й. Самое важное к утру 7 октября

В Истре сбит беспилотник, летевший на Москву;

Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные не наносят удары по гражданским целям. Так Песков прокомментировал заявления украинской стороны о гибели мирных жителей после обстрела села Гроза.

Воздушная тревога объявлялась в Севастополе. Как следует из сообщений губернатора Михаила Развожаева в Telegram, она действовала с 22:43 до 23:07;

Россия и Украина провели обмен телами погибших. Украина получила тела 64 погибших военнослужащих. Россияне получили тела 60.

СКР обвинил генпрокурора и экс-секретаря Совбеза Украины в обстрелах Донбасса;

У берегов Крыма уничтожили безэкипажный катер ВСУ;

Администрация Байдена решила больше не просить Конгресс выделить Киеву $24 млрд;

Суд на Украине арестовал все активы российских миллиардеров Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова, сообщила Служба безопасности Украины.